"Она станет прекрасной женой": Сафронов огорошил информацией о свадьбе с Волочковой
"Я не верю, что Настя могла добиваться интимных отношений с этим человеком, – поддерживает звезду Сафронов. – Волочкова, быть может, и не святая, но не думаю, что ей до такой степени не везет в личной жизни, чтобы она опустилась до собственного водителя. Считаю, что этот человек на имени Волочковой просто пытается заработать. Настя – звезда, прима-балерина, у нее высокий статус, известное имя".
По мнению Никаса, часто окружающие знаменитостей холуи и аферисты идут на любые подлоги, чтобы привлечь к себе внимание. "Мошенников вокруг известных личностей очень много, – признается художник. – Наверное, больше, чем вокруг простых людей. Когда ты становишься успешным, в твоей жизни сразу появляются пройдохи. Не только у Волочковой. Я и сам постоянно сталкиваюсь с мошенниками. Например, один мужчина из Ульяновска подделывал мои картины типографским способом. Когда его поймали на преступлении, он сказал, что это я его заставлял. Человек без зазрения совести оболгал меня!"
Заслуженный художник Российской Федерации уверен, что все неприятности с горе-водителем у Волочковой вскоре закончатся. И она встретит настоящего мужчину. "Вокруг Анастасии очень много известных и богатых людей, которые готовы сделать многое, лишь бы она обратила на них внимание, – продолжает Никас. – Я убежден, что Волочкова еще встретит среди них достойного мужчину. Она замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал. Уверен, что она станет прекрасной женой".
Сам Сафронов, несмотря на статус свободного мужчины, пока не думает налаживать с балериной более тесные отношения. И всему виной – их обоюдная известность. "Вокруг меня столько слухов, что, если я женюсь и возьму на себя еще и чужие, ничего хорошего из этого не получится, – огорошил Никас. – Пусть Настя лучше живет своей жизнью. Мы общаемся, периодически ходим на дни рождения друг к другу. Нам этого достаточно. Женить нас не стоит".
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