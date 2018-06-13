Лежащий в грязных памперсах Осин кричит от бессилия

В конце мая Евгений Осин попал в серьезное ДТП. С множественными переломами он угодил в столичную больницу №67, но там его состояние только ухудшилось. А всему виной – отсутствие должного ухода.

"Пациенты лежат в грязных памперсах, утки не выносят, кормят отвратительно, – плачет Осин. – Мне установили аппарат Елизарова (используется в ортопедии для длительного скрепления фрагментов костной ткани. – Прим. ред.), чтобы вернуть на место смещенные кости, однако минуло больше двух недель, и ничего не происходит!"

"Мне обещали сделать операцию. Якобы профессор из другой клиники должен был приехать, но воз и ныне там. Просто хочется кричать от бессилия. Мне нужно работать, чтобы иметь хотя бы копеечку, а я лежу", – жалуется музыкант.

По его словам, соседи по палате находятся в еще более ужасающем положении. "Одному мужчине 93 года, ветеран войны – вся грудь в орденах. Сломал шейку бедра, но хирурги не торопятся вмешиваться – видимо, ждут, когда само пройдет. На людей в возрасте махнули рукой. На наши просьбы никто не реагирует. Кому жаловаться? Мы размещаемся на втором этаже, рядом с отделением проктологии, а весь персонал – на третьем. Может, они до нас не доходят?" – вздыхает от безнадежности артист.

Если к популярному артисту и к ветерану войны такое отношение у медиков, как же лечат рядовых граждан? Евгению Осину скоро исполнится 54 года, он еще полон желания жить и творить. Но когда сможет покинуть палату и в каком состоянии – большой вопрос...

Как напоминает StarHit, в течение последнего года певец регулярно получает травмы. Несколько недель назад он сломал четыре пальца на ноге, теперь вот – рука.