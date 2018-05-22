Певец Евгений Осин разбился на мотоцикле

Евгений Осин приобрел мотоцикл. Чтобы поставить его на учет, певец отправился в ГИБДД, однако не справился с управлением и попал в аварию.

Евгений Осин 21 мая стал жертвой собственного мотоцикла. На повороте 53-летний артист не справился с байком и упал. Тяжелое транспортное средство придавило певцу ногу. На помощь Осину пришел прохожий. Мужчина немедленно позвонил в экстренные службы, и вскоре к ним приехала карета скорой помощи.

Врачи осмотрели Осина и выявили перелом пальца на ноге. Они посоветовали артисту отправиться в медицинское учреждение для фиксации лонгетки на травмированной конечности, но тот отказался, сообщает "Московский комсомолец". Осин заранее записался на прием в ГИБДД и не хотел переносить дату: по его словам, ближайшая запись была бы через неделю.

В Сети прокомментировали неприятный инцидент, произошедший с некогда популярным исполнителем. Интернет-пользователи язвительно намекнули на то, что Осин свалился с мотоцикла, поскольку был подшофе. Однако очевидец заверил журналистов, что Евгений был абсолютно трезв. Прихрамывая после падения, певец уселся на мотоцикл и умчался к гаишникам.

Репортеры связались с пострадавшим. "Упал из-за собственной невнимательности. Простите, некогда разговаривать – несу сумки", – прокомментировал инцидент Осин. Ранее СМИ сообщили о его госпитализации. Артист самостоятельно добрался до столичной клиники и пожаловался на плохое самочувствие.