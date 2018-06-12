Уехавшая из России Акиньшина сходит с ума

Актриса Оксана Акиньшина покинула Россию и вместе со своими младшими детьми перебралась в город Виллар в курортном регионе Швейцарии. Успевшая привыкнуть к ритму жизни мегаполиса звезда российских экранов призналась, что в этом тихом месте начинает сходить с ума.



Оксана Акиньшина отметила, что уехала из России не из-за собственного желания, а по воле обстоятельств. Ее младшего сына Константина приняли в местную элитную школу. "Они в качестве эксперимента предложили привезти Константина на семестр, что вообще не в их практике – туда попасть в принципе невозможно, даже за очень большие деньги. Вот мы собрались и приехали", – рассказала актриса в интервью изданию "ОК".

Старший сын Оксаны Акиньшиной Филипп, рожденный в первом браке актрисы с генеральным директором пиар-компании "Планета Информ" Дмитрием Литвиновым, остался в Санкт-Петербурге с бабушкой. "У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить", – заметила она.

С дочерью актриса смогла найти общий язык спустя полгода после ее рождения. "Я не могла даже представить себя мамой девочки", – призналась Оксана Акиньшина. "Я их терпеть просто не могу вообще, этих девочек", – огорошила она признанием. В первые полгода актриса даже не могла нормально искупать ребенка и не принимала его.

Однако потом все резко поменялось. "Она невероятная, нереальная! Она не я, не еще кто-то, она сама по себе. Кукла. Она ржачная, шкет такой, настоящая грузинская телка просто – всегда в образе", – поделилась впечатлениями от своей дочери актриса.

Публикация от Вадим Верник (@vadim_vernik) 25 Май 2018 в 1:12 PDT

Жизнь в тихом швейцарском городке оказалась не такой легкой, как это может показаться на первый взгляд. "В Швейцарии, конечно, невозможно все время находиться. Не знаю, что будет в следующем году, вряд ли я уже соглашусь на такие "посиделки". Это просто день сурка какой-то, с ума сойти можно", – призналась Оксана Акиньшина.

Она добавила, что не просто стоит на пороге сумасшествия, а время от времени даже пересекает эту черту. "Я раздражаюсь, психую, ору, кричу, потом успокаиваюсь. Выплеск происходит, и все. В итоге я понимаю, для чего все это", – призналась актриса.