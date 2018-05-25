Акиньшина с декольте до пупа рассекретила маленьких детей

Оксана Акиньшина приняла участие в фотосессии для журнала вместе с двумя младшими детьми. При этом сама популярная актриса снялась в платье с головокружительным декольте.

Актриса Оксана Акиньшина украсила обложку свежего номера журнала ОК! Главный редактор издания Вадим Верник на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой популярная актриса запечатлена вместе с младшими детьми. "Не могу до конца поверить, что у меня уже трое детей" – так гласит подпись к снимку.

Для обложки одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа выбрала темное платье в пол с золотыми пайетками, изюминкой которого стало глубокое декольте. Завершали образы распущенные волосы. "Оксана АКИНЬШИНА впервые в фотосессии со своими детьми. И разговор наш о ее сегодняшней жизни в Швейцарии получился острый, динамичный, парадоксальный", – сообщил Верник в подписи к публикации.

Публикация от Вадим Верник (@vadim_vernik) 25 Май 2018 в 1:12 PDT

Напомним, о переезде Оксаны Акиньшиной и ее гражданского мужа Арчила Геловани в одну из европейских стран стало известно несколько месяцев назад. В Instagram популярная актриса регулярно публикует кадры местных пейзажей. Отметим, что от любимого мужчины в 2013 году Оксана родила сына Константина. У актрисы также подрастает наследник от первого брака с Дмитрием Литвиновым – сын Филипп.

В январе 2017 года Оксана Акиньшина родила третьего ребенка – дочь. Актриса подарила продюсеру Арчилу Геловани дочь. Малышка появилась на свет в госпитале "Лапино". По предварительным данным, роды в элитной подмосковной клинике обошлись Акиньшиной в 930 тысяч рублей.