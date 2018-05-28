Сексуальную Чиповскую засняли в туалете ресторана за интересным занятием

Телеканал СТС приступил к съемкам 17-серийной романтической комедии "Пекарь и красавица", главную роль в которой исполнит Анна Чиповская.



Ее героиня Саша Ларина – наследница миллионного состояния – встречает простого пекаря Андрея (Никита Волков). Причем знакомятся они в... общественном туалете. Там и начинается их невероятный, похожий на сказку роман. А соперниками парня из Малаховки станут голливудские красавцы, миллионеры и продюсеры, которых сыграют известные российские и зарубежные актеры: Ленни Хейден ("Викинги" и "Тюдоры"), Джеймс Тратас ("Движение вверх") и Алексей Макаров ("Девочки не сдаются").

Чиповская приступила к съемкам после возвращения из Канн, где блистала на красной дорожке в платьях Dior. С героиней Сашей Аню объединяет не только любовь к красивым нарядам, но и чувство юмора. "Она – девочка достаточно саркастичная, и в этом мы с ней похожи. Саша мне нравится еще и тем, что у нее есть стержень – она не пустая и не глупая", – заявила Аня в интервью Dni.Ru.

Экранный партнер Чиповской питерский актер Никита Волков знаком зрителям по экранизации романа Сергея Лукьяненко "Черновик". На съемках сериала СТС он признавался, что ради роли пекаря посещал кулинарные курсы. "Круассаны, корзиночки с заварным кремом, торт "Графские развалины" – теперь все это не составляет для меня труда. Вот индонезийский десерт "Дадар гулунг" из рисовой муки и листьев пандануса мне пока что не очень дается, но я стараюсь", – рассказал он.

Как и его герой, Никита никогда не мечтал о романе со звездой, но однажды с ним произошла ситуация, которую он запомнил на всю жизнь. "Мне было лет пять или шесть, мы с мамой жили тогда в Швеции. Помню, спускаемся вечером в Стокгольме в метро, только что закончился концерт Spice Girls, и тут неожиданно нам навстречу – Джери Холлиуэлл, которая решила поцеловать меня в лоб..." – поведал актер.

