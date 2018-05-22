Переломанный Осин не смог снять штаны

После того как на него упал мотоцикл, Евгений Осин попал в неловкую ситуацию. Некогда популярный исполнитель признался, что из-за слишком большого гипса не смог снять штаны.

У Евгения Осина несколько мотоциклов с разным объемом двигателя: так, у Yamaha – 500 кубометров, у Honda – 700, а у нового Harley Davidson – 1200. Собственно, с последнего артист и упал, в результате чего получил несколько переломов. "Он уже в стоячем состоянии завалился на бок, упал мне на ногу и сломал практически все пальцы. Написано почему-то один палец, а сломаны практически все пальцы на правой ноге, хожу в гипсе", – пожаловался Осин.

Как сообщил певец, гипс ему накладывали аж два раза. Первый гипс оказался слишком высоким, артист чувствовал себя в нем некомфортно. Кроме того, из-за большого фиксатора Евгений попал в неловкую ситуацию.

"Когда мне поставили гипс, я не мог вытащить ногу из штанов. Потому что штаны закатали, когда ставили гипс, а когда пришел домой, я понял, что не могу вытащить ногу. И я руками и пассатижами вытаскивал ногу, брючину тянул, еле-еле вытащил ногу, чуть не порвал штаны, позвонил знакомым в ателье, чтобы они мне распороли шов, чтобы вытащить ногу, но кое-как сам справился. Потом надел более широкие штаны, клеш, и хожу теперь в таких штанах", – цитирует Евгения Осина Пятый канал.

Певец не унывает. Он сказал, что после инцидента не испытывает страха перед мотоциклами и вождением, более того, даже с гипсом умудряется передвигаться на двухколесном транспортном средстве. Так, в тот же день, с гипсом на ноге, он отправился по делам на байке Honda.