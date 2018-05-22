Неутешительный диагноз покалеченного Евгения Осина

Журналисты сумели связаться с Евгением Осиным, который попал в аварию на мотоцикле. Некогда популярный исполнитель сообщил о неутешительном диагнозе, который ему поставили медики.

После падения с мотоцикла Евгений Осин отказался от госпитализации, однако все же отправился в травмпункт. Там его поставили перед неприятным фактом. "У меня гипс, четыре пальца на ноге сломаны", – цитирует Осина РЕН ТВ. Как сообщил некогда популярный исполнитель, с гипсом придется ходить до 6 июня.

"Я отказался от госпитализации. Поехал ставить на учет мотоцикл, погрузил его в мотоэвакуатор и в ГИБДД поставил на учет. На мотоэвакуаторе привез его назад и поставил в гараж", – рассказал певец.

Напомним, что Евгений стал жертвой собственного мотоцикла. Тяжелое транспортное средство упало и придавило артисту ногу.

В Сети прокомментировали инцидент. Интернет-пользователи язвительно намекнули на то, что в момент происшествия Осин был подшофе. Однако очевидец, который помог ему в неприятной ситуации, заверил журналистов, что Евгений был абсолютно трезв.

Ранее в окружении Осина пожаловались, что тот много выпивает. "У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – рассказали Dni.Ru близкие певца. – Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания. Не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя".

