Состояние Валентина Гафта резко ухудшилось
Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Валентин Гафт оказался буквально прикованным к инвалидному креслу. "Перегрузился, перестарался", – пояснил он причину обострения недуга. Несмотря на резкое ухудшение состояния, актер надеется, что продолжит выходить на сцену.
"Я чувствую себя неважно, но все равно прошу звать меня в новые проекты", – заявил Гафт. Он добавил, что иногда его приглашают, однако затем отказываются из-за состояния здоровья. "Мол, разваливаюсь на глазах", – пожаловался артист.
Однако именно работа поддерживает актера. "Я же этим живу, хочу работать", – подчеркнул Гафт. Его жена Ольга Остроумова заботится об актере, а приятели рассказывают, что тот буквально оживает на сцене.
"Порой ведем его до сцены – он с трудом передвигается, чувствует себя ужасно. Выходит на сцену – и проблемы со здоровьем будто чудом проходят", – отметил друг артиста.
"Да, у него развивается серьезное заболевание, но он нуждается в работе, а зрители нуждаются в нем", – добавил он. По его словам, сейчас звезда чувствует себя хорошо именно потому, что находится на гастролях.
Кроме того, Гафт не любит, когда его жалеют. Перед поклонниками он старается появляться бодрым и отдохнувшим, а о тяжелом заболевании предпочитает не распространяться.
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