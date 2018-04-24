Еле стоящего Гафта держали под руки у гроба

Скончавшаяся 21 апреля Нина Дорошина меньше чем на год старше коллеги по "Современнику" Валентина Гафта. Она была принята в труппу в 1959 году, а он – ровно через десять лет. Сколько спектаклей сыграли вместе, сколько городов проехали на гастролях! Разумеется, Гафт не мог не прийти на похороны подруги.

Валентина Гафта вывели к гробу под руки и постоянно поддерживали. Сергей Гармаш, который вел траурную церемонию, тихонько подсказывал Гафту, что надо сделать, что сказать. Ведь актеру 82 года и чувствует он себя неважно – некогда высокий статный красавец из-за преклонного возраста сильно сдал – осунулся, сгорбился. И многодневная седая щетина артиста отнюдь не молодила.

В прошлом году Гафту по состоянию здоровья пришлось отложить несколько запланированных творческих вечеров. Вообще же проблемы у него начались еще в 2011 году. Тогда врачи института Склифосовского констатировали у Гафта инфаркт. Правда, актер не стал ждать окончания лечения и сбежал из больницы на спектакль. В 2014 году снова стало известно о тяжелом состоянии Гафта. Тогда врачам пришлось провести ему тяжелую операцию и ввести в состояние искусственной комы. И снова он вернулся на сцену. А среди поклонников поползли слухи, что врачи подозревают у артиста онкологию и болезнь Паркинсона. “Валя отдается своей болезни и не умеет с ней бороться, поэтому я всегда на него ругаюсь, когда он болеет”, – сказала о нем Галина Волчек.

Кстати, именно она в 2007 году предложила уже немолодым Гафту и Дорошинаой сыграть в спектакле "Заяц. Love story" по пьесе уральского драматурга Николая Коляды. Сюжет незатейливый. Два героя когда-то были актерами, мужем и женой, скитались по провинциальным театрам, а теперь она живет в столице, зарабатывает на жизнь ведением свадеб и прочих торжеств, а он отвечает за звук и свет в ДК где-то на Севере. Но искренность этого спектакля так понравилась зрителям, что играли его много лет.

"Я всегда восхищался Ниной, она была лучшим, что было в театре "Современник", – со слезами на глазах вспоминал о совестной работе Гафт.