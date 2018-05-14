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Шоу-бизнес

Свадьба на миллион в "Доме-2" обернулась скандалом

Фото: GLOBAL LOOK press/Bernhard, A.
Поклонники скандального шоу не поверили результатам конкурса. Зрители уверены, что их голоса не учитывались, а пару выбрали организаторы.
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Участники телепроекта Виктор Литвинов и Таня Мусульбес стали обладателями миллиона рублей, который смогут потратить на шикарное торжество. В соревновании "Свадьбы на миллион" пара стабильно держалась на втором месте, немного уступая Роме Капаклы и Марине Африкантовой, однако смогла в самый последний момент вырваться вперед.

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 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Счастью Виктора и Татьяны не было предела, они не скрывали своего восторга и буквально прыгали от радости. "Мы достойны этой победы, и мы – та пара, которая готова жениться, строить семью и думать о дальнейшем. В любом случае мы будем жениться в Москве. У нас же до этого были разногласия, что она хотела в Одессе праздновать, но мы уже пришли к тому, что это Москва. А со всем остальным будем разбираться", – отметил победитель конкурса.

Любимцы публики Рома Капаклы и Марина Африкантова заняли второе место. Было заметно, что молодые люди расстроены проигрышем, но они старались не подавать виду. Рома даже признался, что их пара получила от соревнования гораздо больше, чем другие. "Мы стали сплоченней, мы, определенно, самая сильная команда, которая только может быть. Наши эмоции друг к другу стали гораздо сильнее, чем были, и чувствовать друг друга мы стали на невероятном уровне", – рассказал Капаклы журналистам Dom2Life.ru.

После оглашения результатов разразился настоящий скандал в Сети. В официальном Instagram проекта начался ливень из недовольных комментариев. Зрители шоу негодовали из-за проигрыша Капаклы и Африкантовой, ведь пара всегда была на шаг впереди соперников. Почитатели шоу заподозрили подтасовку, мол, Литвинова и Мусульбес выбрали продюсеры шоу.

"Кошмар,я в таком разочарование. Где вообще голосование? Брехня это все что телезрители все решают. Все было за ранее спланировано,кто и как выиграет. Вообщем я в шоке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С какого вообще? Кто за них голосовал?🤨Она его лошила сначала, как чмошники последнего)Потом по ходу его подтянули куда-то", "Победа не справедливая !!!!! Они уже парой на проект попали !", "Что возмущаться?Понятно,что это решение не телезрителей,а проекта.У Марины все есть,а бедным надо помогать", "Фууууууууу очень растроил результат голосования,они же не какие и конкурсы у них были не очем,хотелось что-бы Маринка выиграла,а не эта тупица Мусульбес", "Да не справедливо..готовая пара пришла и выиграла..а Марина сколько борится с этими конкурсами бедная....Витя как лох..ох Таня сожрет его..видно как она им крутит..берегись", – не унимались расстроенные пользователи Сети.

Автор: Руслана Алексеева14 мая 2018, 14:57
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