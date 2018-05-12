Звезда "Дома-2" раскрыла грязные тайны реалити-шоу
Зрители часто задают вопрос, почему в общих комнатах и на кухне "Дома-2" почти всегда жуткая грязь. Неужели никто не делает уборку? Оказалось, что для "грязных" дел на проект приходят специальные люди.
"Рано утром, когда жители Поляны еще спят, горничные моют пол на общей кухне, выбрасывают мусор, убираются в санузлах. Все происходит очень тихо, мы их даже не видим", – призналась Либерж.
Однако в комнатах участники обычно убираются сами. "Правда, раз в месяц приезжают сотрудники клининговой компании, чистят мебель и диваны в спальнях, когда герои, например, находятся на Лобном месте. Посуду ребята моют сами, правда, сейчас почти у каждого есть своя кружка, ложка и тарелка, это немного упрощает процесс", – пояснила девушка.
Раскрыла Кпадону и "волшебника", который добывает еду для всего "Дома". "Раз в три дня одного из участников вместе с администратором выпускают в магазин. Он покупает еду на всю Поляну. Раньше эта ответственная роль часто доставалась Ване Барзикову. Он повар по образованию, поэтому знал, какие продукты необходимы", – цитирует журнал "Дом-2 Лайф" звезду телестройки.
Также девушка честно призналась, что проводы вылетевшего на голосовании участника до ворот – постановка. На самом деле после этого человек не покидает поляну, ему дают время собрать вещи.
"Если человек был на проекте недолго, и у него не так много вещей, то вылетевшего могут запустить в дом, пока Лобное продолжается. За это время экс-участник может собрать все необходимое. Если же у героя много вещей, то он ждет в домике администраторов до позднего вечера, пока не закончатся все съемки. И уже после, когда события поутихнут, возвращается в общую спальню, чтобы собрать чемодан и попрощаться с соседями", – пояснила Кпадону.
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