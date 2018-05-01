Киркоров или Батрутдинов: Бузова намекнула на скорую свадьбу

Настоящий фурор среди поклонников Ольги Бузовой произвела ее фотография в подвенечном платье. Подписчики пришли к выводу, что звезда отечественной эстрады готовится к скорой свадьбе.

Личная жизнь – вторая после новых высот в творчестве тема, за которой самым пристальным образом следят поклонники Ольги Бузовой. И певица регулярно находит, чем удивить или заинтриговать аудиторию.

Эффект разорвавшийся информационной бомбы произвел снимок Ольги Бузовой в подвенечном платье, который сама певица опубликовала на своей странице в Instagram. Еще больше интереса привлекла загадочная подпись к фотографии. "Жизнь такая непредсказуемая...всё может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю❤️", – философски заметила Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 30 Апр 2018 в 11:18 PDT

Поклонники певицы тут же пришли к выводу, что она наконец нашла свое счастье и готовится вступить в брак с любимым человеком. Они тут же принялись гадать, кто это мог бы быть. Вспомнили, в частности, о Тимуре Батрутдинове. Слухи о том, что он встречается с Ольгой Бузовой начались после появления в Сети их совместных фотографий. Впрочем, сам юмиорист, как и певица, уверяют, что их связывают лишь дружеские отношения.

Публикация от Timur Batrutdinov (@timurbatrutdinov) 26 Янв 2018 в 4:06 PST

Еще одним кандидатом на роль мужа Ольги Бузовой подписчики называли Филиппа Киркорова. Они явно до сих пор находятся под впечатлениями от кадров жарких объятий двух ярких звезд российской эстрады. К тому же сама певица обмолвилась, что имела очень теплый личный ночной разговор с королем отечественного шоу-бизнеса.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 30 Апр 2018 в 4:59 PDT

Еще одним мужчиной, в объятиях которого была замечена Ольга Бузова, был Андрей Малахов. Впрочем, о том, что их могут связывать романтические отношения, поклонники даже не начинали предполагать. Дело в том, что ведущий давно и счастливо женат.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 18 Апр 2018 в 9:24 PDT

Сама Ольга Бузова ранее неоднократно рассказывала, что ее сердце свободно. Самая завидная невеста России, восходящая звезда эстрады и основательница собственной валюты, несмотря на все свои многочисленные таланты, уже забыла каково это – ходить на свидания. Поклонники переживают за певицу и надеются, что рано или поздно ей все же удастся найти своего человека.