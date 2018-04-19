Малахову припомнили старые грехи после объятий с Бузовой

В российском медиапространстве с завидной регулярностью всплывает идея о том, что на отечественном телевидении пора многое изменить, мол, все, что показывают с голубых экранов, заскорузло, вторично и некачественно. По мнению специалистов преобразовывать эфир необходимо уже сегодня, а начать можно с передач телеведущего Андрея Малахова.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян пояснил Dni.Ru, что Малахов имеет талант и возможности делать качественное телевидение, но, почему-то, продолжает пичкать россиян ширпотребом и вульгарщиной.

На этот вывод эксперта натолкнули слухи о том, что героем следующего выпуска развлекательного шоу "Привет, Андрей" станет певица Ольга Бузова. "Малахов в своем репертуаре. То он у знаменитых покойных артистов ведет поиск детей, то переключается на ныне здравствующих, за что ему уже Серов пообещал дать по шее. Теперь похоже пришло время Ольгу Бузову в студию позвать. Есть ощущение, что он целенаправленно издевается над своими зрителями", – заявил Манукян.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 18 Апр 2018 в 9:24 PDT

По мнению Вадима телеведущему необходимо пересмотреть приоритеты. "Конечно, не хайпануть на Бузовой он просто не мог, но все же продюсер и ведущий федерального канала должен не только на скандалах рейтинги для канала делать. Ведь у него же был прекрасный выпуск о герое России из Сирии. Разве эта программа привлекла малую зрительскую аудиторию? По моему Андрею пора задуматься куда он ведет свою программу", – добавил специалист.

О том, что Бузова станет участницей передачи Андрея Малахова стало известно после публикации сообщения Ольги соцсетях: "Привет, Андрей! Спасибо за эфир". Отметим, что этот пост вызвал бурное обсуждение в Сети. На прикрепленной к нему фотографии телеведущий держит Бузову на руках. При этом телезвезды страстно смотрят в глаза друг другу.