У Рапунцель из "Дома-2" диагностировали раздвоение личности

Физиогномист проанализировал черты лица Ольги Рапунцель и рассказал об особенностях ее характера. Специалист убежден, что девушка страдает из-за нестабильной психики.



"До ребенка у Ольги была завышен­ная самооценка. Настроение переменчивое, как погода: сейчас хочу, через пять секунд уже нет. По натуре она трусиха, видимо, в детстве ее слишком баловали. Теперь Рапунцель не может ни одно дело довести до конца, бросает все на полпути, поэтому ее при­ходится постоянно заинтересовывать", – заявил специалист, читающий по лицам.

Физиогномист убежден, что звезда "Дома-2" страдает серьезным психическим заболеванием. "Очевидно, что у девушки раздвоение личности. Меня пугает ее слабая психика, так как это прямая дорога к суици­дальным поступкам, хотя по боль­шей части Рапунцель все преувеличи­вает, склонна к обманам, в которые сама же искренне верит", – отметил он.

Специалист дал Рапунцель совет. "Ей не поме­шало бы почитать книжек и пере­стать эмитировать бурную деятель­ность. Ольге абсолютно без разницы, чем заниматься, расстановка при­оритетов сбита. Зато она умеет про­щать людям ошибки, однако из‑за этого сто раз наступает на одни и те же грабли", – цитирует физиогномиста журнал Dom2life.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 4 Апр 2018 в 12:22 PDT

Напомним, 1 апреля в одной из элитных клиник в Балашихе Ольга Рапунцель родила дочку. Вес малышки – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров. Роды транслировались в прямом эфире.

