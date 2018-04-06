Беременная Зейналова снялась с особенной дочерью

Светлана Зейналова скоро родит второго ребенка. Пока же популярная телеведущая приняла участие в фотосессии со своей особенной дочерью.

На своей страничке в Instagram Светлана Зейналова опубликовала серию фото, на которых запечатлена вместе с дочерью Александрой. Судя по снимкам, телеведущая и ее наследница приняли участие в модной фотосессии. "У нас фотосессия – две толстые Модели 😂😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко подписала снимки Зейналова.

Подписчики пришли в восторг. "Красотки!!! Самые красивые модели!!", "счастья Вам и Вашим близким!!!!", "Очень красивые фото, красотки!!! 😍", "Здоровья, здоровья и здоровья! Светлый человек, счастья Вам!", "Аааа!!! Как я рада-рада-рада!", "Красотули", "Ай!!!! Класс!!! Безумно рада за вас!!!! Здоровья!!!!", "Вы – хороший, искренний, добрый и веселый человек. Храни вас Бог!", "Светлана, как же я за Вас рада. Всего Вам самого светлого!!!", "Поздравляю!!! Желаю всей семье здоровья!!! Вы такие хорошенькие!" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) 6 Апр 2018 в 5:00 PDT

Напомним, слухи о том, что Светлана Зейналова беременна, появились зимой, когда стало известно, что она отказалась от работы во втором сезоне шоу "Голос.Дети". Отцом будущего малыша телеведущей является гражданский муж Дмитрий, покоривший ее трогательной заботой об Александре.

Возлюбленный на несколько лет младше Светланы, и ее это поначалу смущало. Однако мужчина не отступился. Напомним, диагноз "аутизм" дочери Зейналовой Саше поставили, когда ей было полтора года. Это повергло в шок ведущую. Светлана призналась, что не знала, как дальше с этим жить.

Болезнь дочери стала тяжелым испытанием для брака телеведущей. Супруг Алексей Глазатов ушел от Светланы. Ей в одиночку пришлось решать многочисленные проблемы, искать врачей и средства на лечение.