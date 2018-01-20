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Особенная дочь сблизила Зейналову с молодым любовником

Светлана Зейналова с дочкой Сашей. Фото: instagram.com/svetlanazey
Теле– и радиоведущая Светлана Зейналова раскрыла имя своего возлюбленного. Мужчину зовут Митя, и он на несколько лет моложе звезды "Нашего Радио".
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"Митя пришел в наш дом, когда у нас имелся весь набор проблем – от моральных до финансовых", – рассказала Светлана.

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Поначалу Зейналова не верила ухажеру. "Искала подвох. Постоянно спрашивала: "Зачем ты к нам лезешь? Чего хочешь? Вот чего ты хочешь?!" В том душевном состоянии мне никто не был нужен. К этому моменту мы с Сашкой жили почти три года одни", – цитирует ведущую "Караван историй".

По словам Светланы, ее сильно смущала разница в возрасте – Митя моложе на несколько лет. "Мы вместе работали, он иногда подходил, мило болтали, но не более. Однажды получаю от него СМС: "Давай после зарплаты куда-нибудь сходим?" А он весь такой положительный – непьющий и некурящий. Думаю: зачем мне это?" – недоумевала Зейналова и даже нахамила молодому человеку.

"Помню, такой пост в ответ накатала: "Найди себе молодую блондинку с высокой грудью, которая будет смотреть на тебя с открытым ртом! Это не я, понимаешь? У меня ребенок, ипотека, аутизм... Я выпила и спать! Все", – призналась Светлана.

Но настойчивость мужчины взяла верх и Зейналова все же пошла с ним на свидание. А через некоторое время Светлана познакомила Митю со своей дочкой Сашей.

"Вскоре вижу: сидят и играют! Потом Митя предложил сходить в парк. Говорю: "Она не гуляет в парке, у нее аутизм. Выходит и ложится на землю. Не ходит по неведомым ей тропинкам, только по одной, с детства знакомой дорожке". А Митя таскал дочку по тропинкам на себе, озадаченно спрашивая: "Не понимаю, почему ты тут не ходишь? Иди!" Я с удивлением наблюдала, как через полгода Александра уже не просто ходила по новым дорожкам, она требовала новых впечатлений", – рассказала ведущая.

Однако Светлана понимала, что для ребенка будет большой стресс, когда Митя от них отвернется. Телеведущая решила сразу выяснить отношения и поставила возлюбленного перед выбором: "Либо ты с нами, либо не приходи".

В итоге Саша невероятно сблизила пару. "Честно говоря, была уверена, что Митя больше не придет. Но он позвонил: "Собрал вещи и еду к тебе, навсегда". И с тех пор живет у нас", – поделилась Зейналова.

Напомним, диагноз аутизм Саше поставили, когда ей было полтора года. Это повергло в шок Светлану Зейналову. Телеведущая признается, что не знала, как дальше с этим жить. Болезнь дочери стала тяжелым испытанием для брака телеведущей. Супруг Алексей Глазатов ушел от Светланы. Ей в одиночку пришлось решать многочисленные проблемы, искать врачей и средства на лечение. 

Автор: Алёна Нестерова20 января 2018, 13:11
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