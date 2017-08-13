Особенная дочь Зейналовой восхитила талантами

Телеведущая Светлана Зейналова гордится успехами своей особенной дочери Саши. Ребенок может во многом дать фору своим сверстникам благодаря феноменальной памяти.

Зейналова рассказала о семейной жизни во время записи передачи "Идеальный ремонт". Телеведущая сама занимается воспитанием особенной дочери и очень в этом преуспела: маленькая Саша пустила в свой мир даже тетю Ираду и обожает ездить в гости к бабушке и дедушке.

Журналистка рассказала, что ее дочь обладает феноменальной памятью: она может заучить целые произведения. Во время записи передачи Саша поразила своими талантами, прочитав вместе с мамой по ролям "Сказку о глупом Мышонке".

"Это особенность детей с аутизмом – память и система мышления у них систематичны и структурированы. Саша должна четко понимать, что она делает, ей нужен алгоритм", – рассказала Зейналова. По ее словам, Саша в принципе очень творческий ребенок: она хорошо поет, умеет читать и писать. Небольшие трудности девочка испытывает только с математикой.



Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) Июл 25 2017 в 2:54 PDT

Примечательно, что особенная дочь Зейналовой учится в обычной школе. Кроме того, известная телеведущая прививает дочери любовь к спорту: ребенок катается на роликах, хорошо держится в седле и неплохо плавает.

Напомним, диагноз аутизм Саше поставили, когда ей было полтора года. Это повергло в шок Светлану Зейналову. Телеведущая признается, что не знала, как дальше с этим жить.

Как писали Dni.Ru, болезнь дочери стала тяжелым испытанием для брака телеведущей. Супруг Алексей Глазатов ушел от Светланы. Ей в одиночку пришлось решать многочисленные проблемы, искать врачей и средства на лечение.

