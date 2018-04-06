Склочная Рапунцель рассорилась с "Домом-2" после съемки родов

Молодая мама отказалась возвращаться на проект. Она мнит себя великой звездой, поэтому страшно обижена.

Роды Ольги Рапунцель стали настоящим шоу – появление малышки на свет транслировали в прямом эфире. И, казалось, важнее того, что самая одиозная участница "Дома-2" разрешилась от бремени, нет новостей. Поклонники стали прикидывать, сколько могла заработать на этом Рапунцель.

Но сама Оля уверяет, что не только ничего не поимела, но еще и осталась в убытке. "Весь эксклюзив они забрали себе, даже потоги мои сняли за дверью, – плачет Рапунцель. – И все это вранье, что нам заплатили. Вы что, я бы никогда не позволила, роддом и выписку мы сами организовали, все сами сделали. Они хотят нажиться за счет нас и нашего ребенка, сволочи! После этого всего, что они обещали и не сделали, и все наоборот только нас оболгали, мы не хотим возвращаться на проект".

Поклонники смеются над этими откровениями. Олюшка, ну не организовали вам машинку, ну че ж так-то нервничать. Мы знаем, что вы все сами и квартирку в ипотеку, и беременность вели тоже сами, и даже роды сами. Жаль на такси денег не осталось", "Сейчас Димочка выкладывает "эксклюзив" за которым, как он думал, глянцевые журналы в очереди стоять будут, а никому оказался никому не нужен! Ну когда они поймут,что не той величины звезды, чтоб им за каждый пук платили", – комментируют фанаты.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 4 Апр 2018 в 12:22 PDT

Напомним, что девочка Ольги Рапунцель появилась на свет 1 апреля, в одной из элитных клиник в подмосковной Балашихе, в 17:34 мск, почти как и предсказывала Рапунцель. Вес малыша – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.