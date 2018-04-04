Родившая Рапунцель из "Дома-2" подло поступила с семьей

Младшая сестра участницы "Дома-2" Ольги Рапунцель призналась журналистам, что новоиспеченная мама отказывается называть имя ребенка даже членам своей семьи. Также Алена Рапунцель опровергла слух, что малышку назвали Анастасией.

"Хочу сказать о том, что имя Настя – это неправда. На самом деле нам на шоу даже озвучили, что ее зовут Настя. Я когда узнала, была в шоке, потому что ее зовут не Настя! Оля тоже в шоке, что всем так сказали. Я ей вчера пишу, а она говорит: "Я в шоке, Алена! Какая Настя? Я еще никому имя не говорила". Она даже мне и маме еще не сказала. Скрывает пока", – рассказала Dom2Life.ru Рапунцель-младшая.

Многие могли бы затаить обиду на Ольгу из-за такого поступка. Не исключено, что близкие могут считать подобную скрытность чуть ли не подлостью. Тем не менее о семейном скандале говорить пока рано.

Пользователи соцсетей активно распространили слух о том, что имя новорожденной дочери звезды телестройки – Анастасия. Поговаривали, что молодая мама заказала именную одежду и приглашение на праздничное застолье. Мол, именно это имя молодые родители употребляли в разговоре друг с другом. Однако Алена уверена: племянницу назвали не так.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) 3 Апр 2018 в 8:47 PDT

Новоиспеченная мать продолжает оставаться в роддоме с малышкой. С ними постоянно находится отец ребенка – Дмитрий Дмитренко. Он готов в любую минуту прийти семье на помощь. В личном микроблоге молодой мужчина советуется с подписчиками, как правильно ухаживать за новорожденной, кормить и мыть ее, пеленать и укачивать.

Напомним, что Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий превратили роды в настоящее шоу – их транслировали в прямом эфире. Все прошло без осложнений. Девочка появилась на свет в одной из элитных клиник в 17:34 мск. Вес малышки – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.