53-летняя Алена Апина изменилась до неузнаваемости

Певица стала участницей концерта "Удачные песни" от "Радио Дача". За кулисами "Крокуса" журналисты ахнули от того, как выглядит бывшая солистка группы "Комбинация".

Время не пощадило Алену Апину – узнать в ней исполнительницу хитов про "Леху", "Бухгалтера" и "Электричку" почти невозможно. Даже толстым слоем макияжа певице не удалось скрыть возрастные изменения на осунувшемся и изможденном лице. "Как будто на заводе работала, а не выступала все эти годы", – шушукаются люди.

Певица уверяет, что не прибегает к модным пластическим операциям, ничего себе не режет, не колет: мол, хирурги отказывают в операциях из-за отсутствия показаний. Звезда 90-х могла давно сделать круговую подтяжку, ринопластику и блефаропластику, ведь все предпосылки для этих манипуляций имеются. Некоторые меняют свои черты даже из-за мелкого недочета, но Алена принимает себя такой, какая есть. Что в общем-то и похвально.

Впрочем, народу куда приятнее смотреть на свежие лица и точеные фигуры певцов и актеров, нежели на звезд в их естественном виде. Артист – это некий недосягаемый идеал.

В 80-90-е Апина была очень популярна. Ее песни знали наизусть практически все. На многих дискотеках страны звучали ее хиты. После рождения дочери в начале 2000-х Алена стала редко выступать у и сосредоточилась на семье. Певица ведет свое дело и преподает музыку в школе, где учится ее дочь Ксения Иратова.