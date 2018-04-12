Медики откачивают Джигарханяна после вероломного нападения Первого канала

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Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Бессовестные сотрудники "Пусть говорят" добивают актера. Они пойдут по трупам ради рейтингов. На возраст и звания человека им плевать.
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Первый канал все не может успокоиться и продолжает смаковать гнусную историю скандального развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. На этой неделе были сняты очередные выпуски ток-шоу "Пусть говорят" и "На самом деле".

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Скандальный развод Джигарханяна

Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Казалось бы, что можно добавить к полусотням программ, что уже вышли? Ан нет! У киевской домработницы, ставшей вдруг в Москве "перспективной пианисткой", есть еще истории, достойные обсуждения перед камерами. Да и как им не найтись, если за каждый эфир бывшей жене известного артиста, говорят, платят несколько сот тысяч рублей.

При этом ее изображают эдакой бедной овечкой, ставшей жертвой коварного артиста. И мало кто думает, как болезненно Джигарханян на все это реагирует. Первый канал гонится за рейтингами. Любой ценой. А если актер от всех этих переживаний умрет – просто снимут еще одно шоу.

"Получилось так, что Армен Борисович увидел две программы "Пусть говорят", – рассказал Dni.Ru близкий друг артиста Артур Согомонян. – До этого удавалось его уберегать, он не видел не одной программы, хотя многое знал из рассказов "доброжелателей". Но в этот раз он узнал о месте и времени показа, я не смог на это повлиять. Посмотрев вторую подряд программу, он сначала сказал, что все увиденное – очень низко и пошло, что больше не хочет иметь с этими людьми ничего общего. Пытался как-то отвлечься, но глубокая обида от увиденного не давала ему покоя. Любому нормальному человеку было бы сложно перенести такой кошмар, когда группа не очень здоровых людей копается в твоей личной жизни, обсуждает абсолютно лживые факты и размазывает это на весь мир. А для человека в возрасте, который только недавно пережил сильный стресс, сопровождавшийся серьезными проблемами со здоровьем, это почти невозможно. Он был глубоко оскорблен! В наших разговорах постоянно возвращался к этой теме, как ни старался, не мог выкинуть это из головы".

"Несмотря на сильный характер и волю Армена Борисовича, все это не могло не отразиться на его здоровье. У него резко подскочил сахар, затем давление, усилилась стенокардия. Врачам пришлось назначать капельницы и рекомендовать полный покой, но психологическое состояние, к сожалению, таблетками не вылечить. Наблюдающий Армена Борисовича врач строго-настрого запретил острые эмоциональные стрессы!" – заверил Артур.

"Я звонил руководству Первого канала, пытался скандалить, но все разговоры с ними были бессмысленны. Они практически откровенно заявили, что пока тема приносит рейтинги, будут снимать. Ни личность, ни заслуги, ни возраст и состояние здоровья их не остановят! К сожалению, у нас нет законов, которые могли бы помочь остановить это бесцеремонное вмешательство в личную жизнь", – заключил Согомонян.

Днем 11 апреля сотрудники Первого канала вероломно пытались прорваться к Джигарханяну – им было важно любой ценой взять у него интервью. Пришлось даже вызывать полицию, чтобы пресечь попытку проникновения журналистов в квартиру актера. Кажется, съемочная группа "Пусть говорят" даже была готова взломать дверь в жилье артиста. А ему снова стало плохо. В итоге квартиру взяли под круглосуточную охрану, а возле Армена Борисовича дежурит медицинская сестра.

Автор: Иван Губкин12 апреля 2018, 10:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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