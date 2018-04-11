Ургант поглумился над коварством Цымбалюк-Романовской

Шоумен рассказал, когда киевлянка решила провернуть свои дела в Москве. К счастью, ей не все удалось.

Иван Ургант готовится отметить 40-летие. Но пока о том, как будет праздновать, не задумывается. "Я не знаю, как все сложится, – улыбается шоумен. – Несмотря на то что осталось совсем немного времени, я еще ничего не решил, как говорил герой Армена Джигарханяна в фильме "Место встречи изменить нельзя".

"А Виталина Цымбалюк-Романовская уже тогда все решила", – приводит слова Урганта "Телепрограмма". Конечно, он глумится в свойственной ему манере над оборотистой киевской домработницей, сумевшей втереться в доверие к Джигарханяну, стать директором его театра, обзавестись квартирами и капиталами.

Иван немного утрирует, ведь фильм "Место встречи изменить нельзя" вышел на экраны в 1979 году, когда Виталине был всего год от роду. Свои коварные планы она вместе с матерью стала вынашивать позже. Как уверяет бывшая товарка лихой украинки Элина Мазур, эпопея с переездом в Москву и "окучивание" Джигарханяна начались в 2006-м...

А с конца прошлого года вся страна следит за скандальным разводом пожилого артиста и его возлюбленной. Сегодня, напомним, арестована одна из квартир Виталины, а также ее деньги в банковской ячейке.

"После развода Цымбалюк вернулась в то качество, в котором находилась всю жизнь, – лицо без определенного рода деятельности. Безработная, находящаяся под уголовным преследованием и под подпиской о невыезде 40-летняя женщина, с подтвержденным правом собственности на квартиру экономкласса в Красногорске. Без особых талантов, кроме ухода за стариками", – говорила в интервью Dni.Ru Элина Мазур.