Исхудавшая Муцениеце молит о помощи

Ведущая шоу "Голос. Дети" Агата Муцениеце худеет очень экстравагантным способом. Чтобы сбросить лишние килограммы звезда занялась стриптизом.

Агата, как публичный человек, очень тщательно следит за своей внешностью. После рождения второго ребенка ведущая немного располнела. Чтобы вернуться в привычную для себя форму звезда решила заняться спортом.

Девушка сделала очень необычный выбор: она решила брать уроки танцев на пилоне, их еще называют стриптизом у шеста. Звезда уверена, что подобная тренировка очень эффективна при проработке всех групп мышц.

Иногда звезде приходится преодолевать лень, чтобы заставить себя пойти на занятия. "Очень не хотела идти на тренировку! Лень, была просто гигантской! И Погода пасмурной! Но! Я встала и пошла! Главное придти! А там уже, само собой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда в своем микроблоге.

Публикация от Agata M (@agataagata) 22 Мар 2018 в 7:45 PDT

Сейчас артистка планирует похудеть на три килограмма. Ей удалось уже избавиться от двух с помощью ограничений в питании и силовых нагрузок. Однако одной худеть, похоже, не так уж и просто.

"Хоть на улице снег и слякоть, я верю, что лето близко! Как начался "Голос. Дети", было 59! Моя цель – 54! Сегодня пойду на тренировку! А ну-ка смелые, делитесь, кто сколько весит? И сколько хочет весить к лету? Кстати, коллективно, не жрать легче! И на тренировки ходить тоже. Так что, если вы, валяетесь на диване, идите собирайте форму в сумку надо идти на тренировку!" – обратилась к поклонникам она.

Кое-кто из фанатов не понял посыл публикации. "Че это за мольба о помощи, одной что ли худеть силы воли не хватает?! Тут одним шестом не обойтись!", – иронизировали завистницы.

Публикация от Agata M (@agataagata) 30 Мар 2018 в 12:50 PDT

Большинство же фолловеров поблагодарили Агату за мотивационные посты. Они попросили выкладывать побольше побуждающих к действию фото. "Спасибо что подтолкнули, вернулась на тренировки (благодаря сторис мотивации)", "мне тоже захотелось на тренировку бежать", "Почаще бы так мотивировала нас, может к лету схудну", – отозвались подписчики.