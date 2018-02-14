Муцениеце – влюбившемуся Прилучному: Либо я, либо она!

Актриса пригрозила уйти из дома. Но муж все равно ее дожал.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия. Теперь актеры задумались о третьем ребенке.

"На отдыхе Павел начал мне говорить, что хочет третьего ребенка. Я ответила, что мы только недавно выдохнули. Сейчас, когда дети немного подросли, с ними стало весело и легко, без недосыпа, без всего тяжелого, что связано с младенцами. И Паша сказал: "Так давай возьмем сразу взрослого!" Мы хотели у моей сестры "отжать" дочку, мою племяшку Аманду, но нам ее не отдают", – рассказала Агата.

Актриса недавно проанализировала события и поняла, что у них сложилась традиция каждый год заводить нового члена семьи. "У нас все время появляется кто-то – кот, собака, ребенок, еще ребенок, попугайчики, черепашка, рыбка", – заявил Павел.

"Паша не может без этого. Он обязательно будет либо ребенка клянчить, либо какое-нибудь животное, – пояснила Агата. – Недавно мы зашли в зоомагазин за кормом для собачки. Паша увидел щенка – мини-чихуахуа. Я пыталась его отговорить, угрожала даже из дома уйти, ставила перед выбором: либо я, либо она. У нас ведь в доме есть собака и кот".

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) Янв 23, 2018 в 11:47 PST

Мольбы оказались напрасными – Прилучный "запал" на собаку и твердо решил ее купить. "Ничего не помогло, пришлось брать. С Пашей бесполезно спорить. Надо смириться, что у нас будет толпа", – улыбнулась Муцениеце. "Собака просто замечательная. Назвали Глашей", – цитирует Прилучного журнал "7 Дней".