Дакота врезала Муцениеце из-за дочери

Певица и звезда проекта "Фабрика звезд" Рита Дакота ответила на обвинения латвийской актрисы Агаты Муцениеце. Дакоту упрекнули в плагиате.

В недавнем интервью супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце пожаловалась на подражание со стороны других звездных персон. Актриса уверена: как только она назвала дочь Мией, за ней начали повторять другие.

Дакота приняла обвинения на свой счет, ведь ее маленькая дочка носит такое же имя. Девушка посчитала претензии голословными и решила не оставлять их без ответа.

В своем Instagram певица написала, что ничего такого не сделала, и предложила Муцениеце успокоиться. Она отметила, что имя давно стало "попсовым", а во избежание повторов предложила Агате назвать следующую дочь "Херопруньей".

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) Фев 19, 2018 в 4:42 PST

Перепалка девушек вызвала бурные споры в Сети. Фанаты разделились на два лагеря. "Заострив на чем-то внимание, мы начинаем видеть это везде", "Не удивлюсь, если скоро в садике будет столько же Мий, сколько Оль, Юль, Кать и Маш", "Счастья вашей семье, а все остальное – ерунда", "Я знаю много Мий, зачем повторять, что нет других имен?", "Как хотят, так и называют", – комментируют фолловеры. А пока поклонники с жаром спорят в Сети, Агата Муцениеце отмалчивается.

Очаровательная Мия – первый ребенок Дакоты и ее мужа, певца Влада Соколовского. Девочка родилась в октябре прошлого года. На радостях новоиспеченный папаша разместил в соцсетях ролик из роддома и сообщил подробности: "Ну что, друзья, cвершилось! У нас родилась дочь Мия 52 сантиметра, 3 килограмма 280 граммов. Этот маленький комочек счастья, перевернувший всю мою жизнь в один момент, появился на свет легко!"