Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово

Телеведущая Ксения Собчак написала гневный пост на своей странице в Instagram о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". После гибели десятков людей она первым делом заговорила о разнице в доходах чиновников и "народа".

Вместо слов сочувствия пострадавшим и семьям жертв трагедии Ксения решила выразить свою гражданскую позицию. "Мы в точности знаем, что будет дальше, правда ведь? Проверки по торговым центрам, единственным результатом которых станут еще бОльшие взятки, и пару-тройку наказанных нижнего разряда чиновников "на местах" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – предрекла Собчак.

При этом она спросила подписчиков, что объединяет Волоколамскую свалку (ее назвали одной из причин недавнего отравления местных жителей. – Прим. ред.) и ЧП в Кемерово. "То, что и Воробьев и Тулеев не могут и не умеют быть со своим народом… "НАРОД" воспринимается этими начальниками как нечто отдельное… Им действительно тяжело представить, что можно жить благополучно, хорошо зарабатывать, но искренне сопереживать и хотеть лучшего другим!.. Ну и просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в два миллиона рублей минимум при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должны знать о нем и его "эффективной" работе", – резюмировала Собчак, добавив к словам сочувствия скандальную ноту.

Однако вместо поддержки на Ксению, которая в последнее время активно строит политическую карьеру, обрушилась критика подписчиков. "Она давит на больное место, в угоду себе. Бессовестная. Могла просто выложить соболезнование и все. Ан нет, целый политический лозунг. Ни совести…ни сердца", "Кто о чем, а эта пиарится на народном горе", "На смертях детей решила свой нулевой рейтинг поднять?" – прокомментировали пост телеведущей разгневанные пользователи соцсети.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 26 Мар 2018 в 1:20 PDT

Отметим, что тему доходов чиновников в этот скорбный и неподходящий момент поднял и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Вы посмотрите, что творит главред "Эха Москвы" Венедиктов. Вместо того, чтобы просто заткнуться сегодня перед лицом горя людей, потерявших своих детей, он рассказывает о том, что у начальника МЧС по Кемеровской области, оказывается, в декларации есть Land Cruiser. Ну как к этому относиться?" – возмутился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Напомним, сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 – дети. На данный момент спасатели обнаружили 37 тел. На совещании в оперативном штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.