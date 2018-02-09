Народ взвыл от захватившей телевидение Бузовой

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова ушла с головой в работу. Певица, актриса и телеведущая трудится не покладая рук.



Однако активное творчество Ольги многие не одобряют. Общественность жалуется, что Бузову показывают по нескольким каналам отечественного телевидения, а некоторые и вовсе выстраивают сетку вещания так, что звезда "Дома-2" появляется в кадре несколько раз в день.

Первыми взвыли как раз фанаты телестройки. На ТНТ решили устроить бенефис Ольги Бузовой и показывать его два дня подряд. Народ такой ход продюсеров не одобрил.

"А давайте всю неделю на Бузову любоваться, что два дня всего? И на другие каналы надо пробиваться. По Первому каналу вместо новостей – Бузову", – высмеяли бенефис артистки в одном из пабликов в Instagram.

Пользователи согласились с этим мнением. "Я вчера не смотрела, и сегодня не буду. Не интересно мне .. Я про Бузову и так ЗНАЮ 😂🤣 каждый свой шаг в иг выкладывает. А когда бенефис Кадони или Бороды будет", "Переключила сразу же. Что это??? Что за ярмарка тщеславия какой-то, никчёмности? Что полезного она сделала, чтобы СТОЛЬКО пиарить эту никчёмнос", "расстроилась узнав что и сегодня они будут. Ну нельзя это смотреть", – заявили поклонники "Дома-2" (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Как писали Dni.Ru, апофеозом активной деятельности Ольги Бузовой стал бенефис, который состоялся в рамках шоу "Дом-2". В программе приняли участие мать, младшая сестра, отец и лучшая подруга телезвезды. Не остались в стороне и знаменитости. Стилист Сергей Зверев вручил Ольге корону, назвав ее принцессой отечественного шоу-бизнеса, а знойный мужчина Сосо Павлиашвили встал перед Бузовой на одно колено.