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Вечеринка звезды "Дома-2" закончилась грязной оргией

Арай Чобанян. Фото: instagram.com/arai_chobanyan
Четыре подружки-хохотушки ублажили двух парней.
прочитано 1440 раз

25-летний Арай Чобанян приходил строить любовь на "Дом-2" несколько раз. То боролся за счастливые отношения на проекте "Экс на пляже", то пытался соблазнить Александру Шеву... В начале февраля он в очередной раз покинул шоу. "Я не люблю показуху и не стал ради шоу и красоты забирать тебя с собой, так как понимаю, что я даже квартиру не снял в Москве. Это не конец... Я решу все моменты и заберу тебя", – обратился он к Шеве.

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Несмотря на образ мачо, в любви Араю не всегда везло. "Никого полюбить по-настоящему он так и не смог, – рассказал его друг Андрей. – Мне кажется, он и на проект пошел от безысходности, чтобы отыскать ту единственную, которой сможет сказать три главных слова. В принципе, он всегда был за легкие и ненавязчивые отношения. Так, например, однажды мы катались по городу, и Арай засобирался в гости к каким-то девочкам. Я по-дружески предложил его подбросить, правда, тогда еще не знал, чем это закончится. Думал, зайду минут на 15, просто выпью чаю и удалюсь по своим делам. Но не тут-то было".

Публикация от Арай Чобанян (@arai_chobanyan)

"Мы приехали, а там – четыре подружки-красотки, – продолжает Андрей. – Ну и все, как полагается на вечеринках: алкоголь, курево. Дальше все происходило, как в каком-то порнографическом фильме: Арай начал совокупляться с девочками прямо около меня, на диване. Некоторые девочки были в шоке, возмущались: "Это же некрасиво, как так можно". А я просто держал нашу страстную парочку за руки. Пока она была снизу – ее, когда он – его. Было весело!" 

"Арай очень горячий парень, в нем такая сумасшедшая кровь", – цитирует бывшую возлюбленную звезды "Дома-2" журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". Этим, видимо, и объясняется его любовь к сексуальным экспериментам. 

Автор: Иван Губкин7 февраля 2018, 18:48
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