Участник "Дома-2" попался на измене беременной Рапунцель

Звезда телестройки "Дом-2" Ольга Рапунцель вновь оказалась в центре скандала. Ее возлюбленный Дмитрий Дмитриенко попался на измене.

В сети появился фрагмент эфира шоу "Дом-2", который полностью выйдет 5 февраля. На записи видно, что возлюбленный Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитриенко попался "на горячем".

Молодой человек с большим трудом смог завоевать доверие своей избранницы и вернуться на шоу. Результаты этих усилий могут обернуться прахом. Ведущие телестройки получили доступ к переписке избранника Ольги Рапунцель и некоей Яны, которой тот признается в самых нежный чувствах. Избранные моменты они зачитали на общем собрании участников "Дома-2" на лобном месте. "Родная моя, пиши как освободишься", – процитировала Ольга Бузова сообщение Дмитриенко.

"Яна, пойми, ты мне очень нравишься. Я не хочу тебя обижать. Я хочу больше времени проводить с тобой, только один на один, без всяких тусовок этих", – продолжила она прилюдную экзекуцию ветреного спутника жизни Ольги Рапунцель.

"С тобой во всех смыслах хорошо", – зачитал другой ведущий, Влад Кадони. Он также заметил, что, судя по всему, молодой человек скидывал своей знакомой фотографии интимного характера.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) Янв 31, 2018 at 8:09 PST

Сам Дмитриенко попытался убедить собравшихся, что с той девушкой они просто ходили в рестораны и кафе и общались. На прямой вопрос, была ли у них интимная связь, который Дмитриенко успели задать как ведущие, так и сама Ольга Рапунцель, он ответил, что "это было в прошлом".

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) Янв 11, 2018 at 3:41 PST

Затем он уточнил свою позицию по поводу неверности. "У меня не было. У меня лично – не было", – подчеркнул молодой человек. Ольга Бузова продолжила наседать на участника телестройки. "То есть у нее была близость с тобой", – уточнила она. На это Дмитрий Дмитриенко потребовал доказательств – фотографии или видеоролики процесса.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Дек 31, 2017 at 5:14 PST

Во время выяснения отношений Дмитрий Дмитриенко заметно волновался, а Ольга Рапунцель, по всей видимости, переживала сильный стресс и плакала. "Ты изменщик, предатель, ты не однолюб, ты не семьянин", – то ли вопросительно, то ли утвердительно она обратилась к отцу своего будущего ребенка.