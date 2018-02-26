Гагарина показала нелепый наряд на Неделе моды
Полина отдыхает в Милане, где подходит к концу Неделя моды. Вдохновившись яркими образами из коллекции Prada и всегда актуальными нарядами Versace, Гагарина решила устроить модный показ прямо в коридоре гостиницы. На фото девушка позирует в колоритном пальто с растительным орнаментом, классических джинсах и свитере оверсайз.
В целом подписчики остались довольны публикацией, но саркастически заметили, что дизайнерское пальто нелепо и похоже на ковер под ногами певицы: "Весьма удачно выбрана гостиница – одежда хорошо сочетается с коридором", "Как в советское время паласы".
Некоторые фанаты назвали образ старомодным: "У мамы один в один". А кто-то не мог налюбоваться: "Очень насыщенный кадр, классно", "Мы тебя любим, уважаем, ценим. Ты просто наша красотуля, лучше всех певиц мира. Нет, даже не мира, а Вселенной". Публикация набрала более 45 тысяч отметок "Нравится".
В обычной жизни девушка предпочитает стиль casual – деним, свитера, толстовки, рубашки, брючные костюмы, а для вечернего выхода или концерта – приталенные платья в пол. Минимум аксессуаров и классические модели обуви сделали Гагарину практически иконой стиля.
Дни.Ру уже отмечали прекрасный вкус певицы. На прошлогоднем вручении Российской национальной музыкальной премии в Москве она привлекла к себе всеобщее внимание, нарядившись в платье нежного цвета с перьями.
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