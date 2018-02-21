Полина Гагарина оказалась на краю гибели

Певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram историей, которая произошла с ней на днях в Португалии. Звезда чуть не лишилась жизни в погоне за удачным кадром.

Артистка рассказала, что все случилось на берегу Атлантического океана, куда она приехала по работе. На фотосессии Полину Гагарину настигла огромная волна. Вода могла утащить ее в пучину, но супруг Дмитрий Исхаков вовремя подоспел ей на помощь.

"Муж достал свою камеру, я надела фэшн юбчонку, встала спиной к океану и начала принимать свои коронные позы. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). И тут… чую что– то прохладное по ногам разливается, потом сильнее, а потом крики, все машут руками, летящая юбка повращается в мокрый ооочень тяжелый "якорь", который не дает мне возможности и шагу ступить и ... Ооооооо (так я закричала от холода) Атлантика накрывает меня почти с головой… и начинается борьба со стихией", – поделилась певица. К счастью, беды удалось избежать.

"Но Слава Богу, мой муж оказался настоящим суперменом (не зря стоит в планке каждый день) и спасает меня!!!", – добавила Гагарина. Однако страшный инцидент не испортил влюбленным день – они продолжили фотосъемку. Знаменитость поделилась снимками произошедшего, которые ей прислали туристы. На кадрах видно, как муж подбежал к артистке и пытается помочь ей выбраться из воды.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Фев 21, 2018 в 12:24 PST

Напомним, в браке с известным фотографом Дмитрием Исхаковым Полина с 2014 года. На свадебной церемонии присутствовали лишь близкие жениха и невесты. Из ЗАГСа пара отправилась в один из московских ресторанов, чтобы отметить событие в кругу родных и друзей. В конце апреля 2017 года Полина подарила супругу дочь Мию.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Фев 19, 2018 в 8:28 PST

Отметим, что это второй брак певицы. В первый раз Гагарина вышла замуж в 2007 году – за актера Петра Кислова, от которого родила сына Андрея. Однако семейная идиллия долго не продлилась. Три года спустя певица и артист оформили развод.