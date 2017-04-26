У тайного сына Манучарова объявился второй отец

Домогаров еле сводит концы с концами Максакова кипит после потери наследства Охрана не отходит от палаты больного Тимати Дом-2 У звезды "Дома-2" обнаружили рак

Выбор читателей

Казимир Лиске умер после падения с пятого этажа
Киркоров женился на Пугачевой по желанию Собчака
Как жил погибший актер из "Интернов"
Анна Большова о свадьбе с братом и разрыве с матерью
Меньшова закричала из-за Боярской
партнеры
Среда 26 апреля
Лента новостей
19:54
Умер режиссер "Молчания ягнят"
19:29
США испытали межконтинентальную ракету (видео)
19:11
На севере Москвы эвакуировали гипермаркет
19:02
Запад признал поражение в войне санкций с Россией
18:48
Под Москвой из-за упавшего дерева встал аэроэкспресс
18:47
В соцсетях подсели на новый безумный фетиш
18:41
Агрессия Трампа даст козыри в руки Москвы
18:26
В центре Москвы мотоциклист столкнулся с "Газелью"
17:54
7 лучших фильмов о чернобыльской катастрофе
17:45
Найдена неожиданная причина хронической усталости
17:37
Расстрел бизнесмена в Москве попал на видео
17:35
Больной Хворостовский вернулся на сцену
17:30
Как дочь модели Playboy взошла на политический Oлимп
17:22
Россия вывела половину войск из Сирии
17:21
Оперная дива Хибла Герзмава даст концерт в Москве
17:19
Полицейские показали погоню за лихачом на Lexus (видео)
17:05
Путин поручил Медведеву перевоспитать Мединского
16:49
Шарапова угодила в новый скандал
16:32
Москва заиграет новыми красками
16:25
Спасенный от смерти тюлененок пришел в восторг от воды (видео)
16:13
Японский дизайнер продает платья с русскими надписями за $500
16:09
Плюсы и минусы советского образования
16:09
Польского русофоба снова побили в прямом эфире (видео)
16:07
Мизулина связала любовь к порно с бесплодием
16:03
В Турции нашли гроб с телом российского генерала
15:41
В России хотят сажать за похищение невест
15:41
Где искать останки инопланетян
15:18
В Москве мертвец полгода просидел в машине
15:03
В магазине Сыктывкара нашли "крыску Лариску" (фото)
14:54
Попавшая в опалу Нюша о взятках и зарплатах жюри на "Голосе"
14:49
В Крыму нашли полный сокровищ корабль
14:45
Семья барсуков терроризирует британскую деревню
14:42
Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным
14:37
Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
14:34
В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
14:29
Что произойдет в случае падения самолета на АЭС
14:27
Жителям Тюмени изуродовали машины за несуществующие долги
14:17
Памятник Киркорову показали в Кремле
14:13
Народ молится за больную раком звезду "Дома-2"
14:08
Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири
14:06
Москву зальют тропические дожди
13:59
В Санкт-Петербурге открылся центр сексуального образования
13:54
Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко
13:39
Угрозы довели "несчастную миллионершу" до паранойи
13:32
Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
13:31
После разрыва с мужем-миллионером модель возвращается в Россию
13:25
Покалеченный в Болгарии Николас Кейдж летит на операцию в США
13:24
Ко Дню Победы выпущен смартфон со Сталиным
12:56
Почему певица МакSим скрывает лицо дочери
12:49
В Сибири разбился МиГ-31
12:47
Курильщиков сравнили с педофилами
12:44
Обезумевший Киев издевается над 94-летним ветераном
12:43
На западе Москвы неизвестный ранил мужчину
12:38
Сестра Федора Бондарчука рассказала о конфликте в семье
12:36
Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео
12:29
Плющенко похвастался дорогим авто
12:17
Под Смоленском "фокусник" случайно сжег жену
12:10
Мать Фриске пытается растопить сердце Шепелева
12:07
Dni.Ru признали самым вовлекающим СМИ
12:04
Раскрыт секрет картины "Крик" Эдварда Мунка
12:03
Актрисе Александровой выстрелили в глаз
11:49
Соседи бегут от Порошенко
11:43
Заблокировавший детскую скорую автохам остался безнаказанным
11:33
В Киеве в детском саду прогремел взрыв
11:27
Найден простой способ заработать инфаркт
11:27
В Москве объявлено штормовое предупреждение
11:15
В Химках эвакуировали посетителей "Меги" (видео)
11:06
Рекордное счастье россиян объяснили затяжными проблемами
10:59
Охрана не отходит от палаты больного Тимати
10:53
Бузову в коротком топике назвали мерзостью
10:52
Рэпер Дрейк и Дэвид Боуи стали самыми популярными музыкантами
10:48
Главный палач Украины опозорился из-за обогревателя
10:45
Каких сюрпризов ждать России от Китая
10:38
Алкогольные посиделки в тайге закончились кровавой разборкой
10:37
ФСБ сорвала планы террористов "ИГ" на Сахалине
10:25
Курс доллара показал рост
10:19
Налетчики в чулках ограбили ювелирный магазин в Петербурге
10:13
Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни
10:09
Названа дата премьеры девятого эпизода "Звездных войн"
09:59
Японский министр лишился работы из-за оскорбления
09:52
Эсминец США увернулся от иранского катера
09:52
Максакова кипит после потери наследства
09:21
Американец прославился на весь мир из-за измены подруги
09:18
Россиянам запретили пить вино из Черногории
09:14
В ДТП с четырьмя грузовиками под Москвой погиб человек
09:11
Турнир Dominator Extreme Fight 1 пройдет в Лобне
09:02
Домогаров еле сводит концы с концами
08:44
Судья села на шпагат на работе (видео)
08:43
Москвичам пообещали сырой и ветреный день
08:41
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
08:39
Все насильники из детдома в Петербурге арестованы
08:29
Европу охватила эпидемия кори
08:19
Таможня открыла охоту на дешевые детские автокресла
08:00
При пожаре на севере Москвы погиб человек
22:08
Максакова о семейной драме Вороненкова
21:55
На МКАД таксист сбил мужчину
21:34
Европейские цены растут в шесть раз быстрее российских
21:29
Вратарь забил гол через все поле (видео)
21:18
В Москве объявлен план "Перехват"
20:57
Теракт в метро Петербурга устроил глава "Аль-Каиды"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Филипп Киркоров скоро женится
Максакова кипит после потери наследства
Составлен график отключения горячей воды в Москве
Волочкова укрыла в своем доме Лолиту с ребенком
Трагическая история любви убитой в США россиянки
Медики поставили диагноз Диане Шурыгиной
Шоу-бизнес

У тайного сына Манучарова объявился второй отец

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В жизни известного актера Вячеслава Манучарова произошло радостное событие. Артист крестил своего сына Даниила, и теперь у отпрыска звезды есть духовный отец.
прочитано 529 раз

Примечательно, что Вячеслав держит свою личную жизнь в тайне, подальше от зевак. О его детях – маленьком сыне и двух дочках – известно мало. О матери малышей Доре Надеждиной – тоже.

ПО ТЕМЕ

Манучаров рассказал о женитьбе на американке

У Вячеслава Манучарова родился сын

После семейного скандала Манучаров сбежал из дома

Дима Билан о сыне: Стараюсь присутствовать в его жизни

Актер крайне редко делится в соцсетях снимками с его родными и близкими. В Instagram Манучарова сплошь фото и видео со съемочных площадок.

Сын родился у артиста в январе, но единственное, чем Вячеслав порадовал подписчиков, это фото ножек малыша. Если бы не второй отец Даниила, известный пластический хирург Андрей Искорнев, о крещении ребенка общественность могла и не узнать.

Сначала врач сообщил, что он стал молодым отцом, а затем поделился фото из церкви. "Мой духовный сын Даниил Манучаров ❤️ Вячеслав Манучаров теперь официально родственник 🙏🏾", – сообщил подписчикам Искорнев.

Фото: facebook.com/iskornev

На одном из снимков Андрей крепко прижимает к себе новоиспеченного сына, на другом – держит на руках во время обряда. "Мой малыш😘 #даниилманучаров", – подписал свой снимок с ребенком хирург.

Мой малыш�� #даниилманучаров

Публикация от Andrey Iskornev (@andrey_iskornev)

"Радостный день!!", "Какая прелесть 😻 поздравляю ❤️👼🏼", "Вы с Манучаровым два папы?😉", "С таинством крещения! С духовным рождением малыша! )))" – порадовались комментаторы.

Напомним, сын 35-летнего артиста, прославившегося ролями в фильмах "Любовь-морковь", "Ласковый май и проекте "Большая разница", появился на свет в одной из нью-йоркских клиник и получил имя Даниил. Матерью ребенка является американка русского происхождения – врач-педиатр Дора Надеждина.

#уменяродилсясын ������������

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

Влюбленные вместе на протяжении нескольких лет. Дора живет в США много лет – с Манучаровым они познакомились во время одного из корпоративных мероприятий, которое вел Вячеслав. Пара воспитывает дочь Нину, также появившуюся на свет в Америке. Кроме того, от первого брака у Манучарова есть шестилетняя дочь Арина.

Первый день в саду !)))��������#нинаманучарова

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

Поговаривают, что в ближайших планах  Манучарова – свадьба, которую Вячеслав намерен отпраздновать узким семейным кругом. Единственной проблемой, по словам приятеля актера, остается место жительства будущей семьи. Дело в том, что возлюбленная Манучарова не хочет возвращатьcя в Россию, а сам он не может оставить работу. Теперь пара фактически живет на две страны.

Автор: Елена Алешина26 апреля 2017, 19:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Манучаров упал на колени перед Гребенкиной

567

комментарии

Политика

Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным
Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко
Японский министр лишился работы из-за оскорбления
Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз

Шоу-бизнес

После ухода Корчевникова "Прямой эфир" настиг еще один удар
Борисова эмоционально ответила на нападки матери
У тайного сына Манучарова объявился второй отец
Невесту звезды КВН убивает агрессивный рак

Проишествия

Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)
В США любовник казнил россиянку в лесу

Lifestyle

7 лучших фильмов о чернобыльской катастрофе
Больной Хворостовский вернулся на сцену
В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
Памятник Киркорову показали в Кремле
Шоу-бизнес

Денис Матросов отменил свадьбу из-за несчастья

Известный актер дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы

Актер впервые рассказал о странных отношениях с певицей Настей Крайновой
Политика

Как дочь модели Playboy взошла на политический Oлимп

Пресса вскрывает пикантные факты биографии кандидата в президенты

Шоу-бизнес

Невесту звезды КВН убивает агрессивный рак

Юморист делает все, чтобы спасти от смерти любимую

Гороскоп

Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова

Фоторепортажи

Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе
Самые милые домашние животные

Спорт

Шарапова угодила в новый скандал
Судья села на шпагат на работе (видео)
Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей

Регионы

В Крыму нашли полный сокровищ корабль
Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири
Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео
Под Смоленском "фокусник" случайно сжег жену
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru