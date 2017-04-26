У тайного сына Манучарова объявился второй отец
Примечательно, что Вячеслав держит свою личную жизнь в тайне, подальше от зевак. О его детях – маленьком сыне и двух дочках – известно мало. О матери малышей Доре Надеждиной – тоже.
Актер крайне редко делится в соцсетях снимками с его родными и близкими. В Instagram Манучарова сплошь фото и видео со съемочных площадок.
Сын родился у артиста в январе, но единственное, чем Вячеслав порадовал подписчиков, это фото ножек малыша. Если бы не второй отец Даниила, известный пластический хирург Андрей Искорнев, о крещении ребенка общественность могла и не узнать.
Сначала врач сообщил, что он стал молодым отцом, а затем поделился фото из церкви. "Мой духовный сын Даниил Манучаров ❤️ Вячеслав Манучаров теперь официально родственник 🙏🏾", – сообщил подписчикам Искорнев.
На одном из снимков Андрей крепко прижимает к себе новоиспеченного сына, на другом – держит на руках во время обряда. "Мой малыш😘 #даниилманучаров", – подписал свой снимок с ребенком хирург.
"Радостный день!!", "Какая прелесть 😻 поздравляю ❤️👼🏼", "Вы с Манучаровым два папы?😉", "С таинством крещения! С духовным рождением малыша! )))" – порадовались комментаторы.
Напомним, сын 35-летнего артиста, прославившегося ролями в фильмах "Любовь-морковь", "Ласковый май и проекте "Большая разница", появился на свет в одной из нью-йоркских клиник и получил имя Даниил. Матерью ребенка является американка русского происхождения – врач-педиатр Дора Надеждина.
Влюбленные вместе на протяжении нескольких лет. Дора живет в США много лет – с Манучаровым они познакомились во время одного из корпоративных мероприятий, которое вел Вячеслав. Пара воспитывает дочь Нину, также появившуюся на свет в Америке. Кроме того, от первого брака у Манучарова есть шестилетняя дочь Арина.
Поговаривают, что в ближайших планах Манучарова – свадьба, которую Вячеслав намерен отпраздновать узким семейным кругом. Единственной проблемой, по словам приятеля актера, остается место жительства будущей семьи. Дело в том, что возлюбленная Манучарова не хочет возвращатьcя в Россию, а сам он не может оставить работу. Теперь пара фактически живет на две страны.
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