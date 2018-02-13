Штурм о неадекватном Осине: Не могу молчать!

Певица Наталья Штурм высказалась о своем коллеге Евгении Осине. Артистка призвала телевизионщиков не звать его на съемки шоу, потому что он якобы пропивает все гонорары.

В недавнем интервью люди из окружения Евгения Осина пожаловались, что певец очень много выпивает. "У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – рассказали Dni.Ru близкие певца. – Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания, не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя".

Всерьез обеспокоена состоянием артиста певица Наталья Штурм. Несмотря на ссору, она все равно переживает за Евгения и желает ему скорейшего выздоровления. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица высказала мнение, что многочисленные съемки в различных шоу негативно сказываются на Осине.

"Не могу молчать! Неужели вы не видите сами, что каждый эфир Женьки только усугубляет его состояние?? Зачем зовете снова и снова очень больного артиста? Ну не можем мы ему помочь, не хочет он сам – так не затаскивайте его хотя бы в ящик в прямом и переносном смысле. Он соглашается ради гонораров (не будучи бедным-нищим), а потом уходит в новое пике, из которого еще сложнее выбраться", – эмоционально написала артистка.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Фев 12, 2018 в 6:59 PST

Штурм призналась, что ей очень жалко Осина. "Его нельзя отпускать домой, заберите телефон или смените номер. Не нужны ему эти эфиры – они не помогают, они добивают неадекватного пациента! Нас поссорили из-за рейтингов, стравили, и вряд ли он услышит сейчас, что я его все равно люблю и мне его очень-очень жалко... И помочь уже не в моих силах, я сделала максимум. Теперь только врачи, только врачи🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏", – заключила Наталья Штурм.