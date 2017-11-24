Штурм разнесла "трусливого пьянчугу" Осина

Певица Наталья Штурм рассказала о съемках в новом выпуске шоу "Прямой эфир". Звезда возмущена поведением музыканта Евгения Осина.

Она поделилась своим негодованием в Instagram. "Достал. Осин, прекрати в каждой программе упоминать меня и пиариться на моей фамилии.(Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Прим. редакции)", – написала Штурм под фотографиями из студии программы. Она пригрозила певцу уголовным преследованием, если тот не оставит ее в покое. "Статья УК 5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, – наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов. Ты врешь все от первого до последнего слова", – напомнила Штурм Осину.

Накануне певица и телеведущая уже рассказывала своим подписчикам о съемках в "Прямом эфире". Она рассказала, что авторы программы заверили ее, что так нелюбимый ей Осин не приедет на шоу, однако он, внезапно для Штурм, появился в студии. "Стою за кулисами и вдруг слышу о себе "последние слова", которыми сыпет в мой адрес алкоголик Осин. Да не просто оскорбления, а обвинения что я его травила-отравляла, губила душечку, он до меня в порядке был (!!), но я ему весь life испортила", – возмущалась Наталия.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Ноя 24 2017 в 6:07 PST

Тут звезда конечно не выдержала, и ринулась в словесную перепалку со своим обидчиком. По словам телеведущей, это был худший эфир в ее жизни. Видимо, возмущение Штурм было так велико, что в комментариях она начала спорить с подписчиками, которые советовали ей не обращать внимания на "больного человека".

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Ноя 23 2017 в 8:44 PST

"Да но какого хрена НА ВСЮ страну клеветать на меня в унижающих мое достоинство образах, называть курицей и повторять это из передачи в передачу #трусливыйскунс", – возмущалась Штурм в комментариях. "Он блевал на моих руках, я за ним как за ребёнком ходила весь день – мне то это на *** надо было?? Это не мой образ жизни и не фетиш возиться с алкоголиками. Но хотела людям деньги сохранить – чтобы не тратили ему на бутылку!", – продолжала негодовать певица.