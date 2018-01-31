Штурм уличила шоу Шепелева в обмане

Наталья Штурм публично обвинила ток-шоу Дмитрия Шепелева в обмане. Певица заявила, что договоренности были нарушены, но она уже приняла меры.

Наталья Штурм приняла участие в скандально известной передаче Дмитрия Шепелева "На самом деле", где в кресле главного героя оказался некогда популярный исполнитель Евгений Осин, переживающий сейчас не лучшие времена. По словам артистки, когда она приехала на съемки, ей сказали, что запись окончена.

Об этой неприятной ситуации Наталья рассказала на своей официальной странице в соцсети Instagram. "Дорогие и "недорогие", коллеги-артисты! Должна вам сообщить пренеприятнейсшую новость: программа "На самом деле" с ведущим Шепелевым кидает артистов. Приглашают, человек тратит из жизни часов 6, а потом приходят те же редакторы, которые умоляли вас прийти и делают жалобные глазки: "А все, сьемка закончена! И ничего мы вам не должны (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала возмущенная Штурм.

Высказалась она и в адрес Осина. "Я все понимаю: но то что главный герой – тяжелый алкоголик Женя Осин вам было известно давно! И я четырежды отказывалась принимать участие в этой забытой для меня теме. В результате я потратила свое время, была в салоне красоты, купила нарядное платье спец для сьемки, но упс.... главный герой занемог, но четко высидел всю 3 часовую программу, беседуя с женщинами, очень отдаленно имеющих к нему отношение", – отметила артистка.

По ее словам, обещали, что на шоу появятся жена и дочь Осина, но этого не случилось. Наталья планировала помириться с Евгением, но и этому не суждено было сбыться. "Зато, Милейшая Настенька Волочкова прекрасно выглядела в роли судьи", – отметила Штурм.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Янв 30, 2018 at 1:29 PST

Артистку хотели выпустить за десять минут до финала, и она была полностью готова. Более того – специально звонила на шоу за полчаса до выезда, чтобы выяснить, все ли в силе. По словам Натальи, ответ был утвердительным.

"Сегодня меня развели, как лохушку. Да, я, накрашенная, разряженная как кукла, ждала встречи с неприятным мне человеком, но выполнила свою работу. Меня кинули. Ок. На этом закончим наше сотрудничество", – заключила Штурм.

Позже артистка опубликовала кадры, на которых запечатлена сидящей за кулисами в кресле и проходящей проверку на полиграфе. "Официально заявляю, что я запрещаю использование видео со мной, снятого в кабинете с применением детектора. Также все ответы и вопросы прошу считать вторжением в мою личную жизнь без моего согласия", – подчеркнула она.

Штурм была вне себя: "Не выполнены договоренности. Обман 💯. Если у нанимателя форм-мажор, это не должно на вас отражаться. Вот и все!"

Сочувствующие фанаты поддержали певицу и обругали ток-шоу: "Шепелева на базар) дынями торговать))) Наталья, не надо печалиться..гори оно все СИНИМ пламенем (нафиг вы на этих алкашей вообще ходите?!)", "Передача отвратительная . Да и сам ведущий не внушает доверия", "Волочкова выглядит не лучше Евгения😂😂😂".