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Шоу-бизнес

Шнуров раскрыл причины поспешной свадьбы сразу после развода

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com/
Сегей Шнуров принял участие в съемках программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Лидер группы "Ленинград" не отказывался отвечать на личные вопросы, однако говорил о них так, чтобы ничего конкретного не сказать.
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Сергей Шнуров не относится к тем звездам российского шоу-бизнеса, которые полностью скрывают от общественности свою личную жизнь. Впрочем, не входит он и в число тех звезд, которые готовы вываливать на публику каждую деталь. Лидер группы "Ленинград" старается искать баланс, что еще раз продемонстрировала программа "Вечерний Ургант" на первом канале, участие в которой он принял.

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Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Музыкант охотно отвечал на любые вопросы, которые задавал ему ведущий, однако делал это так, чтобы ничего конкретного не сказать. Ярким примером может служить его рассказ о причинах поспешной свадьбы. Действительно, это обстоятельство показалось многим любителям последить за светской жизнью необычным и даже несколько скандальным – не успел Сергей Шнуров развестись, как тут же вновь поставил штамп в паспорте.

В разговоре с Иваном Ургантом музыкант назвал причину такого подхода, "Знаете, а я просто всегда готов! Я вообще люблю свадьбы, поэтому никогда не останавливаюсь!", – заметил он. У некоторых зрителей сложилось впечатление, что реальной причины такого поступка он так и не назвал. Впрочем, возможно, что никакой причины и не было, а Сергей Шнуров действовал по наитию.

Как писали Dni.Ru, церемония бракосочетания Сергея Шнурова и его молодой избранницы, 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой, состоялась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Роспись прошла в обстановке строжайшей секретности. Артист не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут.

Ольга стала четвертой женой исполнителя. Примечательно, что с третьей женой Матильдой Шнуров развелся в мае 2018 года, а о его свадьбе с новой избранницей стало известно уже в октябре.

Автор: Геннадий Куприянов9 декабря 2018, 10:30
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