Шнуров втянул Брежневу в грязную провокацию украинцев
По словам Сергея Шнурова, теперь в Киев попасть также сложно, как на гору Парнас. "Но взаимное наше влияние никуда не исчезнет от нас", – уверен певец.
При этом исполнитель считает, что народы объединит в конце концов музыка. В частности – Веры Брежневой и Светланы Лободы. Правда, ждать придется долго.
"Притяженье народов упруго
И в две тысячи сотом году
Будем слушать, как прежде друг друга,
Веру Брежневу и Лободу".
В финале своего произведения Шнуров заверил, что обязательно приедет с концертом на Украину. "Когда будет мне за шестьдесят", – заключил певец. Ведь именно до этого возраста Киев ограничил въезд россиянам.
Напомним, в страну запрещен въезд мужчинам из России старше 16 и младше 60 лет. Президент Украины Петр Порошенко объяснил эту грязную провокацию тем, что таким образом Киев будет препятствовать формированию на территории страны "частных армий".
Отметим, что Сергей Шнуров часто отзывается на происходящие в мире события в стихотворной форме. Причем, у музыканта всегда это получается остроумно и с юмором.
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