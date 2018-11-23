Поле поспешной женитьбы Шнуров затосковал по прошлому

Пятничным вечером певец Сергей Шнуров придается ностальгическим воспоминаниям. Судя по всему, разбитная жизнь осталась в прошлом.

Совсем недавно лидер группы "Ленинград" снова женился. Поговаривают, что новоиспеченная супруга быстро приструнила Шнурова, который, как мы знаем, знатный любитель покуролесить.

В прошлом месяце артист даже заставил поволноваться своих фанатов, удалив абсолютно все фотографии из Instagram. Ходили слухи, что благоверная исполнителя устроила ревизию соцсетей Шнурова. Спустя время снимки вновь появились в аккаунте звезды, Сергей продолжил выкладывать в микроблог кадры из жизни и реагировать на волнующие события.

И вот, сегодня, 23 ноября, вместо того, чтобы пятничным вечером отправится на встречу с друзьями, Сергей, судя по всему, облачившись в трико и мягкие тапочки, начал разбирать хлам на антресолях. Некоторые находки напомнили звезде о славном прошлом, одной из них он даже поделился в личном микроблоге.

В соцсети артист опубликовал фото журнала "ОМ" за июнь 2003 года. Обложку издания украшает 30-летний Шнуров. Пост артист сопроводил матерным стихотворением. "Мимо строек и помоек, / Мчатся дни летят года. / Звезды рока *** не моют, / Только чешут иногда. / Почему так?, – ты спросила. / Чтоб тебя не обломать, / Я ответил, – в роке сила, /Ну а сила в правде, мать. /Это все, как пишут в книжках. / Помолчав, ты прошептала - / Я не буду брить подмышки, /Ради рока и металла", - написал Сергей.

Отметим, что многие фолловеры не сразу узнали кумира. Они отметили, что с годами артист стал только краше.

"Шнурочек тут неузнаваем!😮 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С годами Вы лучше )", "Старый" молодой Серега, как время летит", "Че за тип?)", "Серега, это не ты 😆😆😆", "я думала ему еще тогда 40 было", – рассуждали интернет-обыватели.

Как писали Dni.Ru, церемония бракосочетания Сергея Шнурова и его молодой избранницы, 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой, состоялась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Роспись прошла в обстановке строжайшей секретности. Артист не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут.

Ольга стала четвертой женой исполнителя. Примечательно, что с третьей женой Матильдой Шнуров развелся в мае этого года.

