Упустившая Шнурова Акиньшина показала счастливую жизнь с мужем

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Суббота 24 ноября
Лента новостей
13:37
Шикарная жизнь самой красивой студентки России
12:17
Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш
12:03
В плаще на голое тело: беременная звезда "Папиных дочек" удивила фото
11:40
"Ужас какой": Меньшову распекли за наряд из клеенки
11:18
Плющенко устроил грязные разборки со старым соперником
10:42
Беременную Меган Маркл выставили на мороз
10:11
Умер автор слов "Прощания Славянки"
22:00
Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
21:52
Оголившихся Лорак и Топурию распекли за чрезмерную сексуальность
21:43
В Великобритании избавляются от вещей принцессы Дианы
21:25
Из затопленной квартиры в Ижевске вытащили пенсионерку
21:17
Актер из "Игры престолов" рассказал об интиме со звездой "Дома-2"
21:09
У дома в Казани обрушилась крыша
21:03
С Виталины Цымбалюк-Романовской сняли обвинения
20:54
До звезды сериала "Мажор" домогаются подростки
20:49
Под Оренбургом после взрыва обрушился жилой дом
20:41
Поле поспешной женитьбы Шнуров затосковал по прошлому
20:39
Россиян кормили хлебом из будущего
20:32
В Тюмени пройдет выставка слепого фотографа
20:28
В Москве на допросе умер подозреваемый
20:25
Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
20:19
В центре Уфы ребенок провалился в канализацию
20:12
Пугачева вспомнила о небесных силах после громкого расставания
20:05
Михаил Боярский ударил по лицу известную актрису
20:04
Под Волгоградом пьяный селянин изрубил подруге голову топором
19:46
Пересильд устроила кастинг мальчиков для подросшей дочери
19:29
"Гадина": Топалов прилюдно отчитал беременную Тодоренко
19:28
В Удмуртии машина с тремя женщинами вылетела в кювет
19:19
В Татарстане трамвай сбил мужчину
19:14
На Урале студенты попали в смертельную аварию по дороге на похороны
19:07
В Омске рабочий разбился насмерть после падения с крана
19:03
В Нижнем Новгороде ребенка сбили рядом с пешеходным переходом
18:46
Откровенное видео из прошлого Веры Брежневой появилось в Сети
18:36
Человек погиб в пожаре под Ростовом
18:05
В Москве ограбили блогера-миллионера
17:58
Объявившаяся старушка-жена валяется в ногах у Гогена Солнцева
17:57
На северо-западе Москвы слышны взрывы
17:30
Поклонники ловят Жукова из "Руки вверх!" на вранье
17:26
У россиянки в Финляндии отобрали дочь
17:23
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
17:12
Путин покормил рыбок в Ялте (видео)
17:06
"Лисичка и енот": Муцениеце и Прилучный показали постельные забавы
16:53
Есть жертвы: студент устроил бойню в колледже
16:49
Найдено лекарство от старения
16:48
Смертельная опасность газировки раскрыта
16:47
Шашки: любимая игра египетских фараонов и русских классиков
16:45
В Москве пройдет вручение премии "Headliner года-2018"
16:39
Совет на выходные
16:25
Объявлена новая королева BaByliss
16:20
Приговоренная Цымбалюк-Романовская бросилась на диван к Малахову
16:06
Сексуальная чемпионка из России выставила напоказ свой ананас
15:55
Путин сурово пропесочил приунывших чиновников
15:39
Звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала о страшном диагнозе
15:36
У россиян отнимут последние квартиры
15:16
Дата проведения большой пресс-конференции Путина названа официально
15:07
Составлен список запрещенных лекарств для водителей
15:06
Порошенко уличили в тайных контактах с Путиным
15:00
Врушка Тимошенко взялась за старое
14:59
ЖК Headliner получил гран-при Urban Awards
14:54
Звезда "Дома-2" потеряла ребенка после зверского истязания полицейскими
14:44
Посещаемая загадочным мужчиной Агузарова год не выходит из квартиры
14:43
Под Петербургом на обочине нашли мертвую полуголую блондинку
14:36
Дочь Трампа крупно опозорилась в аэропорту
14:28
"Росатом" полностью выполнил обязательства по гособоронзаказу-2018
14:21
"Она падала": Панин рассказал о состоянии дочери
14:02
Стало известно о "тайных" полетах Путина над Кремлем
14:00
Фитнес-тренер раскрыла секрет идеального пресса
13:55
"Меня разорвало на части": Варум разоткровенничалась после скандала
13:52
В Башкирии ребенка ударило током на линии электропередачи
13:44
Неучу Порошенко предложили купить азбуку
13:43
Жуткое детство и новый роман: откровенное интервью Риты Дакоты
13:41
Марина Александрова вынуждена оставить детей
13:38
Москвичей готовят к обжигающим морозам
13:21
"Деньги вперед": Штурм требует плату за пляски на костях Осина
12:48
Кейт Миддлтон отвесила смачную пощечину Елизавете II
12:33
Вонючие носки, шпагаты и мужики: кто стоит за паскудными провокациями Волочковой
12:32
Жертвы измен: Лорак посоперничала с обманутой Топурией
12:27
"Зачем же так врать?": Лолите предъявили претензии
12:25
Русский ипотечный банк лишился лицензии
12:25
Захарова заподозрила Мэй в связях с Петровым и Бошировым
12:25
Самовлюбленная Успенская в погоне за идеалом лишилась шеи
12:01
Порошенко поймали на грязных сексуальных играх
11:50
Соловьев сцепился с Невзоровым из-за лощеного Дудя
11:47
Фотограф-убийца трясет деньги с родителей задушенной жены
11:44
Актриса Яна Поплавская борется с болезнью
11:27
Почти 300 россиян несколько дней удерживают в Китае
11:08
Объявившая о свадьбе Буланова: Я себя хоронить не собираюсь
11:03
Путина умоляют возглавить Украину
10:39
"Не позорь меня!": беременная Тодоренко в ужасе от слов Топалова
10:21
Кадырова покормили с ножа (видео)
09:59
Раковые клетки предложили убивать "наногранатами"
09:57
Известного российского музыканта отправили в СИЗО после выступления
09:56
Потерявшая надежду Туктамышева опустила руки перед важным событием
09:50
Стало известно об уходе Юлии Савичевой
09:18
Провокатора Малахова гонят с работы после зверского избиения
09:17
Главные события Москвы
09:16
Юная любовница избавилась от ребенка певца Гуфа
09:05
Очарованный Саркози признался в чувствах к Путину
08:53
"Сменила парик": Пугачева вышла в свет после болезни
08:28
Лондон показал новое видео с "отравителями" Скрипалей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
С Виталины Цымбалюк-Романовской сняли обвинения
"Он очень плох": состояние Джигарханяна резко ухудшилось
Приговоренная Цымбалюк-Романовская бросилась на диван к Малахову
Близкие потеряли умирающего Джигарханяна
Провокатора Малахова гонят с работы после зверского избиения
Шоу-бизнес

Упустившая Шнурова Акиньшина показала счастливую жизнь с мужем

Оксана Акиньшина с мужем Арчилом Геловани. Фото: www.globallookpress.com
Актриса Оксана Акиньшина на своей странице в Instagram поделилась фотографией с мужем. Раньше она писала, что готовится к разводу.
прочитано 5470 раз

Целую волну разнообразных слухов и сплетен породили совместные фотографии Оксаны Акиньшиной с Сергеем Шнуровым. Изюминки ситуации добавлял тот факт, что музыкант в этот момент как раз готовился развестись с супругой Матильдой. А его подруга подливала масла в огонь многозначительными комментариями.

ПО ТЕМЕ

Акиньшина вернулась к мужу после ночи со Шнуровым

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Разумеется, общественность решила, что Акиньшина и Шнуров решили воссоединиться. Тем более, что сама актриса на своей странице в Instagram рассказала о том, что готовиться разводиться с мужем. Каково же было удивление досужих сплетников, когда лидер группы "Ленинград" действительно поспешил в ЗАГС после развода, однако компанию ему составила вовсе не Оксана Акиньшина, а Ольга Абрамова.

Фото: Соцсети

Пользователи Сети пришли к выводу, что актриса упустила шанс воссоединиться с бывшим возлюбленным. Впрочем, до сих пор не известно, было ли что-то между ней и Сергеем Шнуровым или они просто решили вспомнить былые времена и встречались исключительно как старые друзья.

Теперь же стало известно, что Оксане Акиньшиной, кажется, удалось преодолеть кризис в семье. На своей странице в Instagram она выложила совместную с супругом фотографию. Кадр она предпочла оставить без подписи. Судя по геотегу поста, снимок был сделан в аэропорту.

Автор: Геннадий Куприянов24 ноября 2018, 16:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Акиньшина обнималась с Воробьевым на премии

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: синий Ельцин в трусах попал в милицию
Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Путин сурово пропесочил приунывших чиновников
Врушка Тимошенко взялась за старое

Шоу-бизнес

Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от Вороненкова
Пропал задор: травля подкосила Ефремова
Упустившая Шнурова Акиньшина показала счастливую жизнь с мужем
Обвиненная в измене звезда "Дома-2" оправдалась завистью

Проишествия

В Москве ограбили блогера-миллионера
Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки

Lifestyle

Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Спорт

Плющенко устроил грязные разборки со старым соперником

Фигурист отметил, что не ходит на спортивные арены без приглашения
Шоу-бизнес

"Больно ходить": Бузова страдает после внезапной атаки

Певица обратилась к поклонником с Сейшельских острово
Шоу-бизнес

"Ужас какой": Меньшову распекли за наряд из клеенки

Впрочем, нашлись и те, кому подобный образ телеведущей пришелся по нраву
Шоу-бизнес

Улетевшая к арабам на курорт Поргина готовится к встрече с любимым

Актриса находится в Дубае, но не может перестать думать об умершем муже

Гороскоп

Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына
Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября

Фоторепортажи

Шикарная жизнь самой красивой студентки России
Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш
Жертвы измен: Лорак посоперничала с обманутой Топурией
Престарелый отец предстал щеголем на чествовании Хворостовского

Спорт

Сексуальная чемпионка из России выставила напоказ свой ананас
Потерявшая надежду Туктамышева опустила руки перед важным событием
Cтарый гей рассказал о последнем шансе Медведевой
Оказались пострадавшими: неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

Регионы

Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
Россияне поплатились за интим в метро
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru