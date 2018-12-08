Заявивший о разговорах с покойным Табаковым Машков рассказал о делах в подвале
В ходе пресс-конференции нынешний худрук "Табакерки" Владимир Машков поделился интересными подробностями реконструкции. Во время ремонта удалось вычистить подвал, который в начале двадцатого века использовался для хранения угля, передает "7 дней".
"Мы очистили культурный слов, выбросили мусор. В результате этого зал и сцена получили дополнительную площадь", – рассказал Машков. Судя по всему, новый руководитель будет продолжать облагораживать помещение "Табакерки".
Ранее сообщалось, что Владимир Машков получил напутствие от покойного Олега Табакова. Однако он сделал это весьма необычным способом.
Машков заявил, что продолжает "общаться" с покойным наставником. "Это желание Олега Павловича, я это почувствовал. Он со мной разговаривает каждый день, я к нему обращаюсь через его книги", – поведал он.
Художник знает все тайны балерины
Певица поразила народ
Артистка рассказала о взаимоотношениях с прославленным продюсером
Фигуристка одержала очередной триумф