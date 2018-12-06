"Надо с него снять денег!": россияне в бешенстве из-за гнусного скандала с Буруновым

Журналистка Саша Франк утверждает, что Юрий Дудь использовал ее вопросы для интервью с Сергеем Буруновым. Возмущенные пользователи атаковали страничку шоу гневными комментариями.



Пользователи Facebook возмущены скандалом вокруг выпуска шоу Юрия Дудя со звездой сериала "Полицейский с Рублевки" Сергеем Буруновым. После того как Саша Франк обвинила блогера в плагиате, аналогичные упреки в адрес Дудя посыпались и от других пользователей.

"Ну что Дудь необразованный халтурщирк было видно сразу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишут комментаторы, призывая "снять с него денег".

Представитель команды шоу утверждает, что все было "по-честному", мол, Франк просто хочет "хапнуть популярности".

"Здравствуйте. Отвечу вам от лица команды, которая работает над шоу вДудь. Ваши обвинения не стоят выеденного яйца. Очевидно, что вас душит зависть. Ваше интервью длится меньше шести минут. У Юрия – больше часа. Комментарии тут излишни. Вероятно, вы хотите таким образом хапнуть популярности. В противном случае вы сначала попробовали бы решить вопрос вне фейсбука", – говорится в сообщении.

Как ранее писали "Дни.ру", Сергей Бурунов дал интервью Юрию Дудю и оказался в центре скандала. Посмотрев запись, журналистка Саша Франк в своем Facebook заявила, что вопросы блогер задавал точь-в-точь такие же, как и она во время своего интервью со звездой сериала "Полицейский с Рублевки" ранее.

"Юрий, Спасибо Вам Огромное, что озвучили три четверти моих вопросов – я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста!" – пишет Франк.



По ее словам, она отдала расшифровки своего интервью Дудю по просьбе директора Сергея Бурунова, чтобы Юрий мог получше подготовиться. Но ведущий решил особо не перерабатывать материал, отмечает Франк.



"А особенно приятно, что мы удивительным образом одинаково почувствовали истинную натуру Сергея, и даже сказали об этом одними и теми же словами!" – резюмирует журналистка.