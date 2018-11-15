"Молодящийся клоун": Раскрыт страх Киркорова
Александр Гудков, один из создателей нашумевшего клипа, рассказал о том, как проходили съемки хита. В интервью видеоблогеру Юрию Дудю, которое появилось на YouTube, Гудков раскрыл некоторые тайны Филиппа Киркорова.
Больше всего во время съемок Киркоров переживал о том, не будет ли он выглядеть смешным. "Сам Филипп переживал по этому поводу: "Не буду ли я выглядеть молодящимся клоуном?" Я говорил: "Да, Филипп, ты будешь выглядеть молодящимся клоуном, но это будет нормально", – рассказал Гудков.
Напомним, клип Киркорова вышел в апреле в передаче "Вечерний Ургант". В съемках участвовали Григорий Лепс, Николай Басков, Яна Рудковская, рэперы Гнойный и Тимати, а также Ольга Бузова. Сам Киркоров наряжен в черный парик, он вместе с бандой подростков покупает алкоголь, катается на тележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты.
Александр признался, что сам он очень боялся провала клипа. Из-за вызванного этим страхом стресса за время съемок он потерял в весе 6 килограммов. При этом денег за такую изматывающую работу Гудков не получил – по его словам, все ушло в производство. Тем временем "Цвет настроения синий" произвел настоящий фурор: только за первый месяц в Сети клип посмотрели свыше 30 миллионов раз.
Александр Гудков– российский телеведущий, актер, шоумен и сценарист. Капитан команды КВН "Федор Двинятин", обладатель титула "КВНщик Года" – 2009.
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