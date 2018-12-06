Продюсер популярного сериала напал на директора Шуры

Продюсер сериалов "Молодежка" и "Кадетство" Дмитрий Табарчук избил директора певца Шуры Павла Депершмидта. Пострадавший находится в больнице.

Инцидент произошел в начале декабря в челябинском аэропорту. "Дмитрий Табарчук почему-то решил меня избить, заявив, что он работает на Первом канале и ему все можно", – вспомнил Павел на своей странице в Instagram. Он также перечислил многочисленные травмы, полученные в результате драки. "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома верхней губы, ушиб мягких тканей спины, груди. Ну и зубы", – рассказал он.

Певец Шура был возмущен ситуацией и написал гневный пост. "Людям все человеческое стало чуждо. На глазах у всех взять и избить в аэропорту Челябинска в ВИП-зале, кричать, что он работает на Первом канале и ему все можно... Откуда столько жестокости? Посмотрим, сойдет ли ему это все с рук, как он и говорил!" – заявил артист. К тексту он прикрепил фотографию виновника.

Пресс-служба Уральского управления МВД на транспорте сообщила, что заявление поступило от Павла Депершмидта 2 декабря по телефону. "Заявление зафиксировали, проводится проверка, изучаются камеры видеонаблюдения", - написали представители.

Уголовное дело по факту избиения директора Шуры в аэропорту в городе Челябинске будет возбуждено лишь тогда, когда врачи предоставят справку о состоянии мужчины. В соответствии с документом будет установлена степень тяжести телесных повреждений, передает Ura.ru.