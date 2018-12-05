"Я реву": Ляйсан Утяшева рассказала об уходе

Ляйсан Утяшева дала откровенное интервью. Популярная телеведущая сообщила, что пятый сезон шоу "Танцы" встретила в новом статусе.

Полным ходом идет новый – пятый – сезон полюбившегося россиянам шоу "Танцы" на телеканале ТНТ. Его бессменной ведущей является гимнастка Ляйсан Утяшева. Однако на сей раз, по ее словам, она предстала в новом статусе. "У меня свой танцевальный проект BOLERO, с ним езжу по городам России", – сообщила Утяшева.

На шоу "Голос" она не только ведущая и периодически член жюри, Ляйсан призналась, что вовлечена в проект эмоционально. "Вы все мои чувства видите на экране. Это неподдельно. Когда меня цепляет, когда я не согласна тотально, когда мне жалко…" – отметила телеведущая.

Ляйсан призналась, что может расплакаться из-за ухода полюбившегося участника. "Я понимаю, что у нас такие правила в проекте, люди уходят. И когда я понимаю, что вот именно этому человеку не время уходить, и я знаю, что у него такой потенциал, и я знаю, что хореографы заготовили для него такой крутой номер, а зрители не поняли, – вот тогда я реву", – цитирует Ляйсан Утяшеву Woman`s Day.

Телеведущая может проявить инициативу, чтобы спасти участника, обратить внимание на него или поддержать. "Когда у меня есть мой любимчик, когда я вижу, что он харизматичный, что он просто пластилин, понимаю, что где-то надо поднажать, втопить за него. И я это делаю голосом, я это делаю, когда выхожу и представляю его после номера. Я как-то очерчиваю свое отношение к тому или иному участнику", – объяснила гимнастка.

Зрители называют Утяшеву духовным наставником на телепроекте. И она с таким мнением солидарна. Ляйсан похвасталась: "Я могу найти правильные слова, чтобы настроить их перед выступлением. Я ведь по образованию тренер и знаю, какие винтики нужно подкрутить, чтобы вывести человека из стресса. Есть такие психологические крючки".