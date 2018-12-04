Дженнифер Энистон рассказала о мучительной травме из прошлого

Новая роль напомнила голливудской звезде Дженнифер Энистон о старых душевных травмах. Артистка с горечью вспоминает о прошлом.

Совсем скоро на киноэкранах появится мелодрама "Пышка", в которой Энистон сыграла бывшую королеву красоты, чья дочь страдает от лишнего веса. Отношения родительницы и девочки-подростка не складываются, поэтому последняя решается на отчаянный шаг – пойти по маминым стопам.

Работа над ролью нетерпимой и высокомерной дамочки заставила Дженнифер вспомнить о мучительных отношениях с собственной родительницей. Артистка и ее мать Нэнси Доу долгое время были заклятыми врагами. Они не разговаривали в течение десяти лет.

"Мама была моделью и умела показать себя. Как выглядела она и как выглядела я... Что до меня, то я не стала образцовым ребенком, которого она хотела видеть... В работе над ролью было то, что хорошо резонировало со мной. Главная героиня просто хотела, чтобы ее заметили, а еще – чтобы ее любила мама, которая была слишком занята тем, что на самом деле не так уж важно", – цитирует знаменитость The Sunday Telegraph.

В 1999 году Доу опубликовала мемуары "От матери и дочери к друзьям", в которых выставила наследницу в неприглядном свете. Энистон была в бешенстве, она разорвала связь с родственницей. Через несколько лет Дженнифер и Нэнси помирились, однако теплыми их взаимоотношения так и не стали. В 2016 году мать Энистон скончалась.