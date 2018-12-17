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Подрабатывающая "на панели" Яковлева смутила Корчевникова признанием

Борис Корчевников. Фото:instagram.com/b.korchevnikov
Сегодня, 17 декабря, гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала актриса Юлия Яковлева. Звезда рассказала, как пережила предательство любимого.
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Юлия стала известна благодаря роли секретарши Зои в популярном сериале "Тайны следствия". "Образ Зои, наверно, собирательный, образ секретарш и многих девушек. Меня до сих пор все называют Зоей, я уже привыкла", – поведала актриса.

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Яковлева довольно рано стала матерью. Артистка забеременела на последнем курсе университета. "Мою первую любовь звали Константин Анисимов. Мы не были женаты, не сложилось, он просто отец моего ребенка", – вспомнила Яковлева.

По словам Юлии, Анисимов очень красиво за ней ухаживал. Ее родители с радостью приняли Константина в семью. "Мама его обожала. Нас не поняла та семья. Он делал мне предложение, мы часто подавали заявление, но я не могла быть замужем, так как жили в коммунальной квартире, чтобы папе дали квартиру, я должна была быть матерью-одиночкой, поэтому свадьбы мы отодвигали", – рассказала актриса.

После рождения ребенка отношения артистки и ее возлюбленного испортились. Молодой мужчина не интересовался наследником. "Костя даже не понял, что у него родился ребенок. Я занималась сыном, а он оказался таким женолюбом, что нам пришлось скоро расстаться", – сообщила знаменитость.

Яковлева отметила, что никогда не мечтала о замужестве, так как, по ее мнению, в этом нет никакого смысла. Теперь она рада, что тогда не вышла за Константина. "Он мог меня совсем разрушить. Я не могу сказать, что любила его, потому что все последующие его действия, этот полный игнор ребенка, он перечеркнул все", – отметила звезда.

Юлия осталась одна с больным сыном на руках. Ей пришлось уйти из театра и перебиваться случайными заработками. "На дворе 90-е. Это был самый страшный период. Я в кино снималась, в театре играла до этого, а оказалось, что я никому не нужна, никуда меня не брали", - поделилась Яковлева.

К отцу ребенка знаменитость принципиально не обращалась. "Мне хватало того, что каждый месяц я ходила в театр за алиментами, это было очень тяжело и неприятно", – вспоминает актриса.

"В какой-то момент жизнь меня вынесла совсем на панель…" - сказала вдруг Юлия. После этих слов артистка отвлеклась и сделала паузу. Услышав это, ведущий Борис Корчевников заметно напрягся, видимо ожидая ужасного продолжения истории. "… зазывалой на выставку восковых фигур", – продолжала Яковлева, пока Корчевников расплывался в улыбке.

К счастью, она получила роль в сериале "Тайны следствия". Артистка и ее сын больше ни в чем не нуждались. Замуж Юлия так и не вышла. По словам актрисы, у нее ни с кем не сложились отношения.

Автор: Руслана Алексеева17 декабря 2018, 14:42
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