Заслуженный артист России разбился в аварии

Известный композитор, мультиинструменталист, заслуженный артист России Виктор Зинчук стал жертвой автомобильной аварии. ДТП случилось в Подмосковье.

Инцидент случился на Красноармейском шоссе. В иномарку Виктора Зинчука въехал другой автомобиль, выезжающий со второстепенной дороги. Сообщается, что за рулем находился не сам музыкант, а его водитель.

Как передает Starhit, в результате автомобильной аварии Зинчук получил травмы и был госпитализирован. Сильный удар пришелся в район грудной клетки. Вначале медики предполагали у артиста перелом ребер, но затем их диагноз не подтвердился. Также у Виктора Зинчука обнаружилизакрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом пальца.

По факту аварии проводится проверка, но, по предварительным данным, виновником ДТП является водитель, находившийся за рулем машины, двигающейся по второстепенной дороге.

Несмотря на травмы, разбитый Зинчук нашел в себе силы записать видеообращение к многочисленным поклонникам. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель предстал в плачевном виде: с опухшим лицом с синяками. "Так выглядит человек после аварии. Спасибо врачам больницы города Пушкино. Мне придется перенести некоторые концерты. Главное, что остался жив. И знаете что: сейчас снег, старайтесь ездить аккуратно, не подрезайте друг друга", – предупредил подписчиков Зинчук, отметив, что его машина врезалась в столб.

Пользователи Сети пожелали артисту скорейшего выздоровления. "Виктор выздоравливайте. Ангел хранитель всегда с вами! Мы молимся за Вас!! Все будет хорошо!", "Скорейшего выздоровления и помощи Божией! Малаховка с вами", "Ой.... 😥Искренне сочувствую Вам! Тут уже писали, – главное живы! Все пройдет, заживет, забудется!!! Скорейшего выздоровления!" – высказались поклонники.