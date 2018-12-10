Выехала скорая: Панин попал в аварию

Алексей Панин стал жертвой автомобильной аварии. Скандально известный актер получил травму головы при резком торможении.

Информацией поделился Telegram-канал Mash. Согласно его данным, дорожный инцидент случился в Москве. Отметим, что известный своими скандальными выходками Алексей Панин на сей раз стал жертвой. На улице Подвойского столкнулись два такси. А потом уже в них въехала иномарка, пассажиром которой оказался Панин.

Сообщается, что от резкого торможения артист ударился головой. На место аварии выехала карета скорой помощи.

Напомним, что 4 декабря эпатажного актера сняли с рейса Стамбул – Москва. Алексей Панин дважды курил в туалетной комнате, а потом громко рассказывал другим пассажирам, как правильно закрывать детектор дыма салфеткой.

Кроме того, актер распивал алкоголь и требовал ручку для раздачи автографов, периодически выкрикивая, что он звезда, и в России ему ничего не будет. На замечания бортпроводников реагировал отборным матом.

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной дал оценку поведению актера. Он заявил, что ведомство не может назвать поведение Панина дебошем, поскольку на борту не было драки. По его словам, актера оштрафуют только за курение в лайнере.

"То, что он курил, факт установленный. То, что там могла быть ненормативная лексика, также возможно. Административное производство возбуждено именно по факту того, что актер курил в туалете", – цитирует представителя прокуратуры ТАСС. Звезде грозит наказание – штраф до 1,5 тысячи рублей.