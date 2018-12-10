Выехала скорая: Панин попал в аварию

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Понедельник 10 декабря
Лента новостей
16:09
Бывшая жена Малинина показала жизнь в разбитой однушке
15:35
Туктамышева подсказала Загитовой секрет успеха
15:10
Россия и Индия подтверждают курс на долгосрочное сотрудничество
13:03
Отказавшегося тревожить мертвого ребенка участника выгнали из "Битвы экстарсенсов"
12:38
Принц Гарри обвинил брата в попытке разрушить его брак с Меган Маркл
12:13
Жена рвется к внезапно попавшему в больницу Лещенко
11:50
Роскошная жизнь победительницы "Мисс Исландия" из Омска
11:45
"В гареме": Сидящий в СИЗО Мамаев признался жене в любви к другой
11:10
"Выложился полностью": Друг рассказал о последней мечте Хворостовского
10:30
Шнуров раскрыл причины поспешной свадьбы сразу после развода
10:00
Разводившего кур политика зарубили в собственном доме
00:03
Народ молится за здоровье Лещенко
23:04
Володин выразил соболезнования в связи с уходом Людмилы Алексеевой
22:33
Россия и Турция выстраивают межпарламентский диалог
21:24
Как символично: внезапная смерть добила сломленную Собчак
20:47
Скончалась правозащитница Людмила Алексеева
20:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 декабря 2018 года
19:29
Готовящаяся к грандиозному событию Волочкова показала роскошное тело
18:55
Самые "горячие" фото молодой невесты Роналду
18:21
Заявившую о сексуальных домогательствах Варлей обвинили в грязном пиаре
17:45
В Москве двое автолюбителей устроили драку прямо на МКАД
17:04
К беременной Порошиной внезапно заявился бывший муж
16:25
"Алчные сволочи": Шукшина устроила разборки с затравленным Малаховым
15:39
Кудрявцева хохотала над упавшим в ноги Меньшовым
15:18
Принц Уильям рушит семейное счастье Меган Маркл
15:00
Володин провел встречу с президентом Ирана
14:33
Звезда "Дома-2" о состоянии Серова: он прикован к инвалидному креслу
13:50
Категоричная Семенович публично отказалась от детей
13:30
"Единая Россия" выступает за здоровую нацию
13:15
Заявивший о разговорах с покойным Табаковым Машков рассказал о делах в подвале
13:05
Возраст не помеха: "ЕР" делает ставку на старшее поколение
12:45
Есть погибшие: во время жуткой давки на концерте пострадали десятки человек
12:35
"Единая Россия" проконтролирует утилизацию мусора и рекультивацию свалок
12:21
В Москве сообщили о задымлении на Киевском воклазе
11:47
Володин обвинил США в использовании террористов для организации цветных революций
11:30
Эрнст резко меняет формат "новогодних огоньков"
10:54
Трудолюбивую Бузову использовали для личной выгоды на шоу "Голос"
10:21
"У нее климакс": вдова великого режиссера врезала Варлей за дерзкие нападки
10:00
Молния убила 80 человек в летевшем над США "Боинге"
22:01
Спасенная Розенбаумом девушка сделала заявление
21:58
Мишулина обвинила Еремеева в пропаганде фашизма
21:54
Сафронов сообщил подробности свадьбы Волочковой
21:49
Брежнева заставляет работать завистливую Седакову
21:33
Уходящей на покой Меркель вставили нож в спину
21:29
Под Ульяновском нашли останки динозавтра
21:17
Объявлено место проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и известным боксером
21:13
Муж отказался навещать онкобольную звезду сериала "Саша + Маша"
21:10
Разин узнал о жестком наказании для Кокорина и Мамаева
21:02
В Ижевске таксист сбил двух пенсионеров
20:56
В Уфе пенсионерка притворилась мертвой и спаслась от убийства
20:41
В Волгограде лихач сбил подростка на пешеходном переходе
20:36
Найден метод похудения без тренировок
20:29
Топалов увез Тодоренко и новорожденного сына в неизвестном направлении
20:15
В Удмуртии автоугонщик напал на таксиста
19:59
В Татарстане рабочий упал в шахту лифта и умер
19:56
Тарасов высказался о рождении нового ребенка
19:34
В Свердловской области из-за пожара эвакуировали 86 человек
19:10
Примерившая лососевое платье звезда объявила номинантов "Золотого глобуса"
19:05
Туктамышева грозится "порвать" соперников после провала в Ванкувере
19:01
В Тюмени самосвал сбил восьмилетнего ребенка
18:26
Хитрец Лазарев нагло одурачил народ
18:19
Унижали и морили голодом: Дакота обнажила жуткую подноготную "Фабрики звезд"
17:54
Оскорбленный Глушаков обвинил жену в мошенничестве
17:53
Лукашенко поставили ультиматум после хамства в адрес Путина
17:37
В Омске швея похищала шубы клиентов
17:26
В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми
17:10
Порошенко слезливо нажаловался Эрдогану на Путина
17:06
Наша школа: английские футболисты пошли по стопам Кокорина и Мамаева
17:06
Есть погибший: под Астраханью перевернулась лодка с рыбаками
17:05
Украинцы набросились на предательницу Лорак
16:45
Цымбалюк-Романовская после суда отказалась от гулянок
16:31
Молящий о помощи Авербух заявил о смертельном диагнозе
16:18
Отвергнутый любовник Бузовой сделал последнее заявление
16:11
В Москве пройдет премьера интерактивного спектакля "Иван-Царевич и Серый Волк"
16:09
"Я уже еле хожу": Варнава рассказала о своем состоянии
16:09
"Единая Россия" дает шанс начинающим политикам
16:03
Молодящаяся Энистон удивила брутальным нарядом
16:01
"Единая Россия" нацелена на диалог с народом
15:51
Вдова Кобзона пришла к запевшей на украинском Валерии
15:49
Зимнее обострение: Саакашвили атаковал Порошенко в наряде шута
15:48
Звезда 90-х вскрыла грязные методы Фадеева
15:37
Совет на выходные
15:32
В Петербурге учителей химии и физики осудили за создание нарколаборатории
15:26
Россиян хотят оставить без банковских карт
15:04
Порошенко после пьянки сделал странное заявление
14:57
Известная певица восхитила снимком в прозрачной одежде
14:51
Под Вологдой в аварии разбились четверо подростков
14:48
Туктамышева нелепо оправдалась за поражение на важных соревнованиях
14:46
Буйный сосед обстрелял мужчину на севере Москвы
14:40
Доведенная до точки Семенович уехала из России
14:30
Россиянка плеснула кислотой в лицо священнику
14:27
Маленькая сосиска Корчевникова разочаровала Балуева
14:20
"Это позор": герой скандального сюжета Первого канала сделал заявление
14:17
Анархисты разгромили Афины (видео)
14:10
Звезда "Аншлага" потеряла близких при пожаре
14:08
В Башкирии "Газель" лоб в лоб столкнулась с легковушкой
14:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 декабря 2018 года
13:52
Что в голове у чайлдфри
13:50
Люди ужаснулись при виде обнажившейся Навки
13:50
Россия доставит задержанные американские корабли в Керчь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ молится за здоровье Лещенко
"У нее климакс": вдова великого режиссера врезала Варлей за дерзкие нападки
"Алчные сволочи": Шукшина устроила разборки с затравленным Малаховым
Как символично: внезапная смерть добила сломленную Собчак
"Вы совершаете колоссальную ошибку": меняющего новогодние огоньки Эрнста предупредили
Заявившую о сексуальных домогательствах Варлей обвинили в грязном пиаре
Шоу-бизнес

Выехала скорая: Панин попал в аварию

Алексей Панин. Кадр youtube.com
Алексей Панин стал жертвой автомобильной аварии. Скандально известный актер получил травму головы при резком торможении.
прочитано 1035 раз

Информацией поделился Telegram-канал Mash. Согласно его данным, дорожный инцидент случился в Москве. Отметим, что известный своими скандальными выходками Алексей Панин на сей раз стал жертвой. На улице Подвойского столкнулись два такси. А потом уже в них въехала иномарка, пассажиром которой оказался Панин.

ПО ТЕМЕ

Скандалист Панин нелепо оправдался за дебош в самолете

"Она падала": Панин рассказал о состоянии дочери

Сообщается, что от резкого торможения артист ударился головой. На место аварии выехала карета скорой помощи.

Напомним, что 4 декабря эпатажного актера сняли с рейса Стамбул – Москва. Алексей Панин дважды курил в туалетной комнате, а потом громко рассказывал другим пассажирам, как правильно закрывать детектор дыма салфеткой.

Кроме того, актер распивал алкоголь и требовал ручку для раздачи автографов, периодически выкрикивая, что он звезда, и в России ему ничего не будет. На замечания бортпроводников реагировал отборным матом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin777)

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной дал оценку поведению актера. Он заявил, что ведомство не может назвать поведение Панина дебошем, поскольку на борту не было драки. По его словам, актера оштрафуют только за курение в лайнере.

"То, что он курил, факт установленный. То, что там могла быть ненормативная лексика, также возможно. Административное производство возбуждено именно по факту того, что актер курил в туалете", – цитирует представителя прокуратуры ТАСС. Звезде грозит наказание – штраф до 1,5 тысячи рублей.

10 декабря 2018, 08:19

комментарии

Политика

Разводившего кур политика зарубили в собственном доме
Уходящей на покой Меркель вставили нож в спину
Лукашенко поставили ультиматум после хамства в адрес Путина
Порошенко слезливо нажаловался Эрдогану на Путина

Шоу-бизнес

Дочь скрывает от Орбакайте страшную тайну
Выехала скорая: Панин попал в аварию
"Вы совершаете колоссальную ошибку": меняющего новогодние огоньки Эрнста предупредили
"Не потянул": Порнозвезда Беркова бросила актера Стоянова

Проишествия

Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
Подробности инцидента с угрожавшим убить себя в Москве школьником
В московской школе подросток угрожает убить себя
Известной модели изуродовали лицо

Lifestyle

"Игра престолов": вышел тизер нового сезона (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
В театре Калягина придумали опасную игру с мобильниками
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

Народ молится за здоровье Лещенко

Артиста экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес

Бондарчук с новым любовником произвели фурор

Избранником телеведущей стал директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co
Шоу-бизнес

Меладзе обнюхал участницу шоу "Голос" (видео)

Память о том, как девушка выступала, вылетела у наставника из головы
Шоу-бизнес

Жена Тарасова рассказала о слежке

Из-за преследования "теней" она не хочет показывать лицо дочери

Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
Совет на выходные
Поддерживающему контакт с мертвецами Машкову поставили неутешительный диагноз
Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю

Фоторепортажи

Роскошная жизнь победительницы "Мисс Исландия" из Омска
Самые "горячие" фото молодой невесты Роналду
Примерившая лососевое платье звезда объявила номинантов "Золотого глобуса"
Рудова поразила народ платьем с декольте до пупа

Спорт

Туктамышева подсказала Загитовой секрет успеха
Разин узнал о жестком наказании для Кокорина и Мамаева
Оскорбленный Глушаков обвинил жену в мошенничестве
Наша школа: английские футболисты пошли по стопам Кокорина и Мамаева

Регионы

Сделано шокирующее признание о проблемах Крымского моста
В аэропорту Крыма произошло ЧП
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru