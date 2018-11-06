Мазохистка-распутница рвется в "Дом-2" к своему господину

Это прежде молодежь мечтала покорять космос или заниматься изобретательством. Теперь же всех медом не корми – дай попасть в "Дом-2". Бузова, Солнцев, Водонаева – теперь они герои и кумиры. Девушки и парни готовы на все, чтобы оказаться на скандальной телестройке.

Руководитель кастинг-службы "Дома-2" Иосиф Гвардия занимается поиском будущих героев телепроекта. Он знает, какими качествами должен обладать потенциальный претендент для попадания на поляну. И сразу может определить, кто точно заинтересует зрителей.

"Недавно пришел мужчина лет 30, – рассказал Иосиф. – Он признался в том, что является альфонсом. Якобы у него было 150 девушек, с которыми тот занимался "волшебством" за еду, коньяк и такси". Вообще, любители оказать услуги сексуального характера за вознаграждение часто приходят на кастинг. Поэтому на проекте всегда было много проституток мужского и женского пола, которые даже гордятся тем, что продавали свое тело.

"А еще пришла девушка, которая называла себя принцессой. Она хотела на проект к Сороке, говорила, что любит БДСМ, ждала, чтобы Артем доминировал в их отношениях. Она пришла с заявлением, эффектно оделась. Если повесить ее фотографию, сразу видно, что девушка отличается от других. Именно таких я и ищу", – цитируют руководителя кастинг-службы журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2" и сайт dom2life.ru.

Артем Сорока, к которому так рвалась мазохистка-распутица, пришел в "Дом-2" ради красавицы Марго Овсянниковой, которая в тот момент оказалась несвободна. Потом Сорока спутался с художницей из Липецка Еленой Хроминой, окучичал Александру Шеву. Возлюбленные объявили себя парой, но попытка сойтись закончилась печально. Артем и Саша расстались с громким скандалом, после того как парень ударил девушку по лицу во время ссоры. Дарью Друзьяк и Ирину Пинчук Сорока тоже попытался соблазнить. Правда, в любви садо-мазо он прежде не был замечен, так что вряд ли у ищущей господина девушки был шанс...